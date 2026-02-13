  1. Privatkunden
Wer hat's erfunden? Steinzeit-Survival – die Schweizer Mutter aller Dschungelcamps

Bruno Bötschi

13.2.2026

Heute zoffen, hungern und leiden Promis im Dschungel um Aufmerksamkeit und Gage. Doch die Grundidee – Menschen unter Extrembedingungen zu beobachten – zeigte das Schweizer Fernsehen SRF bereits 1989 mit Röbi Kollers «Steinzeit-Survival».

Lukas Rüttimann

13.02.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Sommer 1989 lief im Schweizer Fernsehen SF die Sendung «Eins zu eins: Steinzeit-Survival».
  • Die Moderatoren Röbi Koller im TV-Studio und Dani Ambühl vor Ort begleiteten das Experiment täglich mit einer Live-Sendung.
  • SRF sorgte so für ein damals ungewohntes Fernseherlebnis, das bis heute nachwirkt.
  • Die Parallelen zum RTL-Dschungelcamp und anderen Reality-Formaten sind verblüffend.
Mehr anzeigen

Ende der 1980er-Jahre war die Schweizer Fernsehwelt noch in Ordnung – und geordnet: Studiolicht, Moderationskarten, sauber gebaute Dramaturgie.

Doch dann setzte das SRF einen überraschenden Kontrapunkt: «Eins zu eins: Steinzeit-Survival» im Sommer 1989. Menschen wurden ausgesetzt, reduziert auf das Nötigste – ohne Feuer, ohne Vorräte, ohne moderne Sicherheiten.

Was heute nach vertrauter Reality-DNA klingt, wirkte damals wie ein Tabubruch. Fernsehen, das bewusst Unsicherheit zuliess – und genau daraus seine Spannung bezog. Der Reiz lag nicht im Spektakel, sondern im Ungewissen.

Keine Zuspitzungen, kein Alarm, kein Dauer-Drama

Röbi Koller, er ging vergangenes Jahr beim SRF als TV-Moderator in Rente, und der heute etwas in Vergessenheit geratene Dani Ambühl begleiteten das Experiment mit jener Mischung aus Neugier und Gelassenheit, die später zu ihren Markenzeichen wurde.

Keine grellen Zuspitzungen, kein künstlicher Alarm, kein Dauer-Drama. Stattdessen Fragen, Einordnung, echtes Interesse am Geschehen.

Die Teilnehmenden und der Moderator des TV-Experiments «Steinzeit-Survial», das im Sommer 1989 im Schweizer Fernsehen SF lief.
Die Teilnehmenden und der Moderator des TV-Experiments «Steinzeit-Survial», das im Sommer 1989 im Schweizer Fernsehen SF lief.
Bild: SRF

Daneben gab es Expertentipps – unter anderem vom 2020 verstorbenen deutschen Abenteurer Rüdiger Nehberg. Er zeigte live im TV-Studio, wie Insekten und Würmer gegessen werden.

Es gab vor Ort frierende und hungernde Teilnehmende – und ein Schweizer Fernsehpublikum, das während zwei Wochen vor den Flimmerkisten über das Spektakel staunte. Täglich gab es am Mittag eine Live-Schaltung, währen der über den Verlauf des Experiments informiert wurde.

Bötschi fragt. Rüdiger Nehberg: «Ich war gar nie verschollen»

Bötschi fragtRüdiger Nehberg: «Ich war gar nie verschollen»

Das Moderatorenduo Koller und Ambühl waren dabei weniger Showmen als Beobachter und verliehen der Sendung eine dokumentarische Ruhe. 

Der «schöne Walti» versus Dschungelcamp-Reizfigur Ariel

Und natürlich gab es damals schon Figuren, die hängen blieben. Walter «Walti» Traber etwa, schnell als Beau der Gruppe ausgemacht, wurde Projektionsfläche für Bewunderung und Gesprächsstoff – und schaffte es später sogar auf das Cover der «Schweizer Illustrierten».

Daneben sammelten auch die unverdorbene Annelise und Lager-Mutter Heidi viele Sympathien. Denn Reality-TV lebt von Charakteren. Das war 1989 nicht anders als heute – nur weniger kalkuliert, weniger strategisch auf Krawall gebürstet.

Feuer machen als TV-Spektakel: Das Schweizer Fernsehen SRF lieferte mit dem Experiment «Steinzeit-Survival» bereits 1989 eine Vorlage für heutige Reality-Show.
Feuer machen als TV-Spektakel: Das Schweizer Fernsehen SRF lieferte mit dem Experiment «Steinzeit-Survival» bereits 1989 eine Vorlage für heutige Reality-Show.
Bild: SRF

Während heutige Formate gezielt polarisierende Rollen besetzen – man denke an die diesjährige Dschungelcamp-Reizfigur Ariel aus Basel, deren Talent weniger im Überleben als im Dauer-Konflikt lag – wirkt Walti wie ein Relikt aus einer sanfteren Fernsehära. Man schaute Menschen zu, nicht dramaturgisch geschärften Funktionen.

Diese Unverstelltheit verlieh dem Format eine Authentizität, der heutige Reality-Formate nacheifern. Und sie ist auch das Erfolgsgeheimnis von Shows wie «Sommerhaus der Stars» oder «Temptation Island», in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer emotional richtig die Hosen runterlassen.

Perfektes Ritual aus Prüfung, Konflikt und Versöhnung

Schnitt ins Jahr 2026: Das RTL-Dschungelcamp ist längst ein perfekt austariertes Ritual aus Prüfung, Konflikt und Versöhnung. In diesem Jahr stand mit Gil Ofarim ein Kandidat im Zentrum, der bereits vor Sendestart  Diskussionen auslöste.

Reizfiguren, heute wie damals: Dschungelkönig Gil Ofarim in der aktuellen Staffel der RTL-Show.
Reizfiguren, heute wie damals: Dschungelkönig Gil Ofarim in der aktuellen Staffel der RTL-Show.
Bild: RTL

Polarisierung als Dramaturgie-Motor – ein Prinzip, das moderne Reality-Formate beherrschen. Auch hier entsteht Spannung durch Projektionen, Sympathien und Reibungsflächen.

Die Dynamik folgt einer bekannten Fernseh-Logik: Nähe erzeugt Emotion – damals wie heute.

Das Schweizer Fernsehen war 1989 erstaunlich visionär

Denn ob Steinzeit oder Dschungel – das Erfolgsrezept bleibt identisch. Menschen werden aus ihrer Komfortzone gelöst, konfrontiert mit Hunger, Müdigkeit, Gruppendynamik und eigenen Grenzen. 

«Meine Mutter hat geweint». Die 5 krassesten Selbstversuche von Jenke von Wilmsdorff

«Meine Mutter hat geweint»Die 5 krassesten Selbstversuche von Jenke von Wilmsdorff

Emotionen werden sichtbarer, Reaktionen unmittelbarer. Das Publikum wird zum stillen Mitbeobachter. Das Setting dient als Verstärker menschlicher Reaktionen. Ein simples, aber zeitloses Prinzip.

Der Unterschied liegt in der Inszenierung. 1989 wirkte vieles experimentell, angenehm roh. Heute ist Reality-TV eine präzise konstruierte Erlebnisarchitektur mit bewährter Spannungslogik und klaren Regeln.

Geplant auf Krawall gebürstet? Dschungelcamp-Reizfigur Ariel aus Basel.
Geplant auf Krawall gebürstet? Dschungelcamp-Reizfigur Ariel aus Basel.
Bild: RTL

Rückblickend erscheint «Eins zu eins: Steinzeit-Survival» erstaunlich visionär. Nicht, weil dort schon alles angelegt gewesen wäre. Sondern weil das Schweizer Fernsehen sich früh traute, Kontrolle abzugeben und Unvorhersehbarkeit zuzulassen.

Reality-TV mag heute lauter, greller und strategischer wirken. Doch der Kern – die Faszination für echte Reaktionen unter echten Bedingungen – war bereits da. Damals, im Sommer vor 37 Jahren.

Oder anders gesagt: Der TV-Dschungel kam später. Die Idee lief schon.

Manche suchen beim Eisbaden den Nervenkitzel, andere erhoffen sich eine positiven Effekt auf die Gesundheit. blue News-Redaktor Bruno Bötschi hat es ausprobiert – und hat geweint vor Angst und gelacht vor Glück.

24.02.2022

24.02.2022

