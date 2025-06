Stéphanie von Monaco zieht sich aus dem royalen Rampenlicht zurück

«Ich bin 60 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, genug gegeben und vor allem alles gesagt zu haben. Von nun an strebe ich nach mehr»: Stéphanie von Monaco. Bild. Getty Images

Stéphanie von Monaco ist bekannt dafür, andere Wege zu gehen. Ihre rebellische Art macht sie zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten im monegassischen Fürstenhaus. Nun kündigt die 60-Jährige ihren Rückzug an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stéphanie von Monaco (60) hat ihren Rücktritt aus dem Rampenlicht angekündigt.

Die Tochter von Rainier III. und Gracia Patricia von Monaco verkörperte in jungen Jahren das Bild der royalen Rebellin.

Ganz typisch für die unkonventionelle Prinzessin: Statt eines offiziellen Statements verkündet sie ihren Rückzug in einem Interview. Mehr anzeigen

Kurze Haare, runde Brille, dazu meist ein Outfit, das lässig und entspannt wirkt. Von dem bewegten Liebesleben des fürstlichen Enfant terrible, das sich einst in einem Videoclip im Bikinihöschen auf dem Strand räkelte, zeugen nur noch die Schlagzeilen alter Zeitungen.

Stéphanie von Monaco, die Tochter von Rainier III. von Monaco und der auch als Filmschauspielerin Grace Kelly bekannten Gracia Patricia von Monaco, verkörperte einst das Bild der royalen Rebellin.

Aber nicht etwa, weil sie das Fürstenhaus ablehnte, sondern weil sie sich darin nie vollständig einordnen liess.

Ihre Offenheit, die Brüche mit Konventionen und die Lust auf ein selbstbestimmtes Leben machten die heute 60 Jahre alte Prinzessin lange Zeit zu einer der faszinierendsten Figuren im europäischen Hochadel.

Stéphanie will es künftig ruhiger angehen

Heute geht Stéphanie von Monaco, die am 1. Februar 60 Jahre alt wurde, in ihrer Rolle als Wohltäterin, dreifache Mutter und Grossmutter auf.

Künftig will es die jüngste Schwester von Fürst Albert ruhiger angehen. Schon fast typisch für die unkonventionelle Prinzessin kündigt sie ihren Rückzug nicht in einem offiziellen Statement an, sondern während eines Interviews mit «Point de vue».

«Ich bin 60 Jahre alt. Ich habe das Gefühl, genug gegeben und vor allem alles gesagt zu haben. Von nun an strebe ich nach mehr», so Stéphanie von Monaco. Und weiter: «Es ist Zeit, in den Ruhestand zu gehen. Ich habe es verdient.»

Laut der «Point de vue» will die Prinzessin trotz ihres Rückzuges aus dem royalen Rampenlicht auch weiterhin ihren wohltätigen Aufgaben nachgehen.

«Eine HIV-positive Freundin war mit ihrem Kind allein»

Eines ihrer Herzensprojekte ist «Fight Aids Monaco». Aber warum ist Stéphanie der Kampf gegen HIV derart wichtig?

«Eine HIV-positive Freundin war mit ihrem Kind allein, ohne Mittel und ohne jemanden, der ihr helfen konnte. Für sie habe ich das alles ins Leben gerufen», so die Prinzessin.

Als 16. in der Thronfolge mag der Rückzug von Stéphanie das Fürstenhaus von Monaco kaum erschüttern. Doch für viele Fans wird die rebellische Prinzessin auch künftig ein Vorbild bleiben.

