In der Nacht auf Montag wurden in Los Angeles die Siegerinnen und Sieger in den rund zwei Dutzend wichtigsten Kategorien der Emmy Awards 2025 ausgezeichnet. blue News fasst für dich zusammen.

In Los Angeles wurden in der Nacht auf Montag die 77. Emmy Awards verliehen. Die Primetime Emmy Awards gelten als wichtigste TV- und Streaming-Preise der Welt.

«The Studio» war mit 13 Emmys der grosse Abräumer des Abends.

Netflix holte 23 Emmys, dicht gefolgt von HBO mit 20 und Apple TV mit 19 Auszeichnungen.



Mit Standing Ovations und «Stephen, Stephen»-Rufen feierten die Stars bei den Emmy Awards Late-Night-Moderator Stephen Colbert. Der 61-Jährige witzelte angesichts des Aus von «The Late Show with Stephen Colbert» im Mai 2026: «Stellt hier jemand neue Mitarbeiter ein?» CBS hatte das Ende der Sendung verkündet – ein Schritt, der wegen Colberts Trump-Kritik für Diskussionen sorgte. Ironie des Abends: Auch die Emmys liefen beim Sender CBS. Colbert selbst durfte im Verlauf der Show einen Emmy entgegennehmen – und zwar für die beste Talkshow.

Damit die Dankesreden bei der diesjährigen Emmy-Preisverleihung nicht ausufern, präsentierte Moderator Nate Bargatze zu Beginn der Show einen besonderen Plan: Er versprach, 100'000 US-Dollar an den Boys and Girls Club of America zu spenden – allerdings mit einem Haken. Jede Sekunde, die eine Rede die vorgesehenen 45 Sekunden überschreitet, lässt den Betrag um 1'000 Dollar schrumpfen. Blieben die Gewinner*innen hingegen kürzer, steigt die Spendensumme.

Vierfach-Triumph für Seth Rogen

Als grosser Gewinner des Abends ging Seth Rogen hervor: Der kanadische Comedian durfte gleich vier Emmys mit nach Hause nehmen – für seine Hauptrolle in «The Studio», für die beste Regie und für das beste Drehbuch in der Kategorie Comedy sowie für die Auszeichnung als beste Comedyserie.

Seit der Premiere 2021 ist «Hacks» regelmässig in den Bestenlisten vertreten und wurde bereits mit Auszeichnungen wie dem Golden Globe 2022 und dem Emmy 2024 geehrt. Auch bei den diesjährigen Emmy Awards räumte die Serie weitere Preise ab: Jean Smart erhielt für ihre Rolle als Deborah Vance einen Emmy – und sicherte sich damit bereits die vierte Trophäe für diese Figur.

Owen Cooper schreibt Emmy-Geschichte

Der «Adolescence»-Star ist nicht nur der jüngste Gewinner in seiner Kategorie, sondern laut TV Academy auch der jüngste männliche Emmy-Preisträger aller Zeiten. Auf die Frage, wie es sei, hier Geschichte zu schreiben, antwortete der 15-Jährige im Interview, es bedeute ihm die Welt.

Auch sein Serienvater Stephen Graham wurde mit einem Emmy für die beste Hauptrolle ausgezeichnet. Insgesamt gewann «Adolescence» acht Emmys.

Politische Botschaft und emotionale Dankesrede

Für Britt Lower und Tramell Tillman – beide ausgezeichnet für «Severance» – war es der erste Emmy. Lower gewann den Preis als beste Schauspielerin in einer Dramaserie, Tillman in derselben Kategorie als bester Nebendarsteller. Auch Noah Wyle wurde zum ersten Mal mit einem Emmy ausgezeichnet, und zwar für seine Rolle in «The Pitt».

Hannah Einbinder erhielt ebenfalls ihre erste Trophäe, und zwar für ihre Nebenrolle in «Hacks». Die 30-Jährige dankte ihrem Co-Star Jean Smart, die sie als «wie die Sonne» beschrieb, «in deren Wärme ich einfach stehen darf». Zudem nutzte Einbinder ihre Rede für eine Free-Palestine-Botschaft – und versprach, die Kürzung des Spendenbetrags aufgrund ihrer überzogenen Redezeit persönlich auszugleichen.

Cristin Milioti ist vielen Zuschauer*innen aus der Erfolgsserie «How I Met Your Mother» bekannt. Nun gewann die 40-Jährige bei ihren ersten Nominierung gleich einen Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie und zwar für ihre Rolle in der HBO-Serie «The Penguin». Als sie die Bühne betrat, sagte sie: «Entschuldigen Sie, ich habe das auf die Rückseite von Notizen geschrieben, die ich neulich in der Therapie gemacht habe – bitte nicht umdrehen.» Anschliessend wurde sie ernst: «Es ist sehr schwer, das Leben in dieser Welt zu verstehen, deshalb bin ich zutiefst dankbar für die Lichtblicke.»

Der grosse Gewinner «The Studio»

Der Emmy für die beste Comedyserie ging an die Hollywood-Satire «The Studio», welche auf Apple TV+ zusehen ist. Insgesamt erhielt die Serie für ihre Debüt-Staffel 13 Emmys und übertraf damit den Rekord von «The Bear», die im Vorjahr elf Emmys holte. Noch nie zuvor hat eine Comedyserie in einer einzigen Saison so viele Siege errungen.

Der Preis für die beste Dramaserie ging an «The Pitt »und der Preis für das beste Reality-Competition-Programm an «The Traitors».

Alan Cumming hat die Auszeichnung für «The Traitors» entgegengenommen. Im Backstage-Interview wurde der Moderator und Schauspieler gefragt, wen er für «The Traitors» gerne aufbieten möchte. Darauf hin antwortete Cumming, dass der ehemalige US-Präsident bestens in seine Show passen würde: «Ich bin mir sicher, unser Präsident wäre grossartig in der Sendung.» Wahrscheinlich sei er da besser als als Präsident. Er würde für Chaos sorgen. Das ganze Backstage-Video kannst du dir hier anschauen:





