Stephen King-Verfilmung «The Long Walk» Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Fabienne Kipfer

11.9.2025

Stephen Kings «The Long Walk» – Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Stephen Kings «The Long Walk» – Ein gnadenloser Marsch ums nackte Überleben

Mit «The Long Walk» startet am 11. September 2025 eine weitere Stephen-King-Verfilmung in den Kinos – und sie ist nichts für schwache Nerven. blue News sagt dir, worauf du dich gefasst machen musst.

09.09.2025

Mit «The Long Walk» startet am 11. September 2025 eine weitere Stephen-King-Verfilmung in den Kinos – und sie ist nichts für schwache Nerven. blue News sagt dir, worauf du dich gefasst machen musst.

Selena Livia Bao

11.09.2025, 20:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «The Long Walk» zeigt eine dystopische Zukunft, in der Jugendliche in einem tödlichen Marschwettkampf um ihr Leben kämpfen müssen.
  • Das Drehbuch basiert auf einem Roman, den King 1979 unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlichte.
  • Der Film «The Long Walk» läuft ab 11. September 2025 bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

«The Long Walk» zeigt eine Zukunft, in der ein totalitäres Regime hundert männliche Jugendliche zwingt, tagelang ohne Pause zu marschieren. Wer das Tempo nicht halten kann, wird erschossen. Dieser gnadenlose Wettkampf wird mit einer Intensität inszeniert, die von Anfang an unter die Haut geht.

Der Film basiert auf dem Buch «The Long Walk», welches Stephen King unter seinem Psyeudonym Richard Bachman veröffentlichte. Im deutschsprachigen Raum ist das Buch unter dem Titel «Todesmarsch» bekannt. Seit Ende der 1980er-Jahre gab es immer wieder Pläne, die Geschichte zu verfilmen – doch sie scheiterten jedes Mal. Kein seltener Fall bei Material von Stephen King. 

Nun wagt sich mit Francis Lawrence ein erprobter Regisseur an die Geschichte. Der US-Amerikaner zeichnet sich unter anderem für grosse Blockbuster wie «Hunger Games» und «Constantine» verantwortlich.

«Tribute von Panem»-Prequel. Wie ein junger Mann zum brutalen Tyrann wird

«Tribute von Panem»-PrequelWie ein junger Mann zum brutalen Tyrann wird

Bei der Inszenierung von «The Long Walk» setzt Lawrence weniger auf klassische Horrorschocks, sondern auf eine beklemmende Atmosphäre und Spannung, die sich Szene für Szene steigert.

Auch schauspielerisch überzeugt der neue Film: In den Hauptrollen sind Cooper Hoffman als Ray Garraty und David Jonsson als Peter McVries zu sehen. Für besonderes Aufsehen sorgt Mark Hamill, weltbekannt als Luke Skywalker aus Star Wars, in der Rolle des eiskalten Majors.

«The Long Walk» läuft ab sofort bei blue Cinema.

