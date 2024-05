Steve Buscemi bei einer «Sopranos»-Premiere in New York. (Archivbild) Bild: Keystone/EPA/Peter Foley

Der «Big Lebowski»-Schauspieler Steve Buscemi ist nach einer Gewaltattacke auf dem Weg der Besserung. Der 66-Jährige wurde vor ein paar Tagen in Manhattan von einem Mann ins Gesicht geschlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Hollywood-Schauspieler Steve Buscemi ist nach einer Gewaltattacke auf dem Weg der Besserung.

Der 66-Jährige war den Angaben zufolge am vergangenen Mittwoch im Bezirk Manhattan von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden.

Er kam mit Prellungen, Schwellungen und Blutungen am linken Auge in ein Spital.

Erst am 31. März hatte ein Angreifer dem Schauspieler Michael Stuhlbarg, der mit Buscemi zusammen in der TV-Serie «Boardwalk Empire» zu sehen war, in New York mit einem Stein in den Nacken geschlagen. Mehr anzeigen

«Es geht ihm gut und er ist dankbar für die guten Wünsche aller», teilte sein Sprecher am Sonntag mit. SteveBuscemi sei «ein weiteres Opfer einer zufälligen Gewalttat» in New York geworden.

Der 66-Jährige Schauspieler war den Angaben zufolge am vergangenen Mittwoch im Bezirk Manhattan von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden.

Er kam mit Prellungen, Schwellungen und Blutungen am linken Auge in ein nahe gelegenes Spital. Der Polizei zufolge gab es keine Verhaftungen in dem Fall, die Ermittlungen dauern an.

Attacke auf Co-Star in «Boardwalk Empire» im März

Steve Buscemi ist seit Jahrzehnten in Hollywood erfolgreich und mit Rollen in Filmen wie «Reservoir Dogs» und «The Big Lebowski» bekannt geworden. Zudem wirkte er in zahlreichen sehr erfolgreichen Serienproduktionen mit, darunter «Fargo» und «Boardwalk Empire».

Erst am 31. März hatte ein Angreifer dem Schauspieler Michael Stuhlbarg, der mit Buscemi zusammen in der TV-Serie «Boardwalk Empire» zu sehen war, bei einem Spaziergang im New Yorker Central Park mit einem Stein in den Nacken geschlagen. Stuhlbarg verfolgte den Gewalttäter, die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

