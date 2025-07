Steve Jobs' Tochter heiratet und legt ganze Ortschaft lahm

Eve Jobs, die Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs, arbeitet als Model. Am Wochenende heiratet sie. KEYSTONE

Eve Jobs, Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs, heiratet an diesem Wochenende den britischen Springreiter Harry Charles. Die viertägige Feier in England verspricht Luxus, Glamour und Prominenz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eve Jobs, Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs, heiratet ihren Verlobten Harry Charles in einer viertägigen Luxus-Zeremonie in Oxfordshire.

Zu den geladenen Gästen zählen prominente Namen wie Kamala Harris, die Gates-Töchter Phoebe und Jennifer, Prinzessin Beatrice und Jessica Springsteen.

Die Hochzeit soll laut «The Sun» rund fünf Millionen Pfund kosten, ein einstündiger Auftritt von Elton John schlage mit etwa einer Million Pfund zu Buche.

Eve Jobs und der britische Springreiter Harry Charles sind seit 2022 ein Paar und machten ihre Beziehung 2024 nach seinem Olympiagold in Paris öffentlich. Mehr anzeigen

Eigentlich könnte man ja meinen, das Kontingent an Promi-Hochzeiten dieses Jahr sei schon aufgebraucht. Zumindest gemessen am Aufruhr, den die Bezos-Hochzeit im Juni in Venedig verursachte.

Doch jetzt heiratet Eve Jobs, die Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs, und stellt laut «The Sun» zwar nicht Venedig, aber das südenglische Oxfordshire auf den Kopf.

Die Hochzeit mit ihrem Verlobten Harry Charles (26) soll sich über vier Tage erstrecken und sehr glamourös werden. «Das verschlafene Dorf, in dem die Hochzeit stattfindet, wirkt plötzlich wie eine No-Go-Zone – überall Sicherheitsleute und Männer, die aussehen, als kämen sie vom FBI», sagte ein Insider zu der britischen Zeitung.

Zu den geladenen Gästen sollen zahlreiche prominente Persönlichkeiten gehören. So werde die ehemalige US-Vizepräsidentin Kamala Harris erwartet. Sie pflege eine langjährige Freundschaft mit Laurene Powell Jobs, der Mutter der Braut. Auch die Töchter von Bill Gates, Phoebe und Jennifer, sowie Prinzessin Beatrice mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi und Jessica Springsteen seien eingeladen.

Für ein besonderes Highlight soll Musiklegende Elton John sorgen. Laut «The Sun» wird er eine Stunde lang live auftreten. Rund eine Million Pfund (rund 1,1 Millionen Franken) soll der Auftritt das Ehepaar kosten. Insgesamt schreibt die Zeitung von fünf Millionen Pfund (rund 5,3 Millionen Franken) Kosten für die Hochzeit.

Die 26-Jährige studierte an der Stanford University und arbeitet als Model. Eve Jobs und Harry Charles sind seit 2022 in einer Beziehung, verlobt haben sie sich letzten September. Das Paar soll sich über ihre Liebe zu Pferden angefreundet haben.

Harry Charles ist Springreiter, Eve Jobs reitet als Hobby. Die Beziehung machten die beiden öffentlich, nachdem Harry Charles an den olympischen Spielen in Paris 2024 die Goldmedaille gewann und sie einen Instagrampost dazu postete.

