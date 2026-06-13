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«Könnt ihr euch nicht leisten» Steven Spielberg erteilt «James Bond»-Machern eine Absage

Bruno Bötschi

13.6.2026

Nach dem Kinoerfolg mit «Der weisse Hai» 1975 habe er mehrfach das Gespräch mit dem damaligen «James Bond»-Produzenten Cubby Broccoli gesucht, sagt Regisseur Steven Spielberg.
Nach dem Kinoerfolg mit «Der weisse Hai» 1975 habe er mehrfach das Gespräch mit dem damaligen «James Bond»-Produzenten Cubby Broccoli gesucht, sagt Regisseur Steven Spielberg.
Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Ein Engagement für das «James Bond»-Franchise würden sich viele Regisseure wünschen. Steven Spielberg gehört nicht dazu. Ganz im Gegenteil: Der Filmemacher erteilt 007 jetzt eine klarr Absage.

Teleschau

13.06.2026, 18:16

13.06.2026, 18:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Steven Spielberg wollte nach dem Erfolg von «Der weisse Hai» unbedingt einen James-Bond-Film drehen, wurde von den Produzenten jedoch mehrfach abgewiesen.
  • Heute würde der Oscar-Preisträger deshalb eine Anfrage von den Bond-Verantwortlichen ablehnen.
  • Statt 007 wurde Spielberg schliesslich Regisseur von «Indiana Jones» – und schrieb damit weltweit Filmgeschichte.
Mehr anzeigen

Drei Oscars und unzählige Blockbuster: Der US-amerikanische Regisseur Steven Spielberg hat sich in Hollywood längst Legendenstatus erarbeitet.

Ein prestigeträchtiger Filmtitel fehlt im Œuvre des Filmemachers allerdings – ein «James Bond»-Ableger. Bekäme der 79-Jährige eine entsprechende Anfrage, fiele seine Antwort jedoch durchaus überraschend aus. Das offenbart Spielberg nun im Podcast «The Rest is Entertainment»: «Meine Antwort wäre: ‹Das könnt ihr euch nicht leisten.›»

In der Vergangenheit war das noch deutlich anders. «Ich bedaure, dass sie mich nicht gebeten haben, einen Bond-Film zu drehen», räumt Spielberg in der Rückschau auf seine Karriere ein.

Alle 007-Abenteuer im Ranking. Der beste Bond-Film ist schon 60 Jahre alt

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Nach dem gigantischen Kinoerfolg mit «Der weisse Hai» 1975 habe er mehrfach das Gespräch mit dem damaligen «James Bond»-Produzenten Cubby Broccoli gesucht.

«Ich sagte: ‹Wenn Sie einen Regisseur brauchen, würde ich sehr gerne einen drehen.›», erinnerte sich Steven Spielberg an ein Telefonat. «Und er sagte nein und machte weiter.»

Spielbergs neuer Film «Disclosure Day» ab sofort im Kino

Auch in den folgenden Jahren suchte Steven Spielberg immer wieder den Kontakt zum 007-Universum. Doch die Antwort blieb dieselbe.

«Sie haben mich immer wieder abgelehnt», so der Filmemacher. Broccoli habe ihm «nie erklärt, warum er mich nicht in die Bond-Familie aufnahm.»

Anstelle des Bond-Franchise bekam er jedoch an anderer Stelle einen Zuschlag. 1977 habe er George Lucas von seinen fehlgeschlagenen Kontaktversuchen zu Broccoli berichtet.

«Als wir gemeinsam auf Hawaii waren, um uns auf den Start von ‹Star Wars: Eine neue Hoffnung› vorzubereiten, sagte er: ‹Ich habe etwas Besseres als Bond›», dachte Spielberg zurück. Damals präsentierte ihm Lucas die Idee zu «Indiana Jones». Wenig später ergatterte er den Job als Regisseur. Der Rest ist Kinogeschichte.

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Auch aktuell läuft ein Film des Regisseurs im Kino: In «Disclosure Day» erzählt Spielberg eine Geschichte über ausserirdisches Leben auf der Erde. Neben Emily Blunt in der Hauptrolle als Meteorologin Margaret Fairchild stehen unter anderem Colin Firth und Colman Domingo auf der Besetzungsliste.

Der Titel bezieht sich auf das «Disclosure Movement», eine Bewegung fernab des wissenschaftlichen Kanons, deren Anhänger davon überzeugt sind, dass Regierungen geheimes Wissen über Aliens zurückhalten.

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Meisterregisseur Steven Spielberg meldet sich zurück mit einem neuen Science-Fiction-Thriller. «Disclosure Day» handelt von der Geheimhaltung ausserirdischen Lebens. Der Schlüssel zur Wahrheit heisst Emily Blunt.

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