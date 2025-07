Für Steven Spielberg waren die Dreharbeiten zu «Der weisse Hai» sehr aufreibend. Zum Glück war Mamas Hilfe nur ein Anruf entfernt. Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Die Dreharbeiten zu «Der weisse Hai» waren für Steven Spielberg eine extrem stressige Zeit. Nun hat der Star-Regisseur verraten, was ihm damals geholfen hatte: Immer wenn es ihm schlecht ging, rief er seine Mutter an.

Wenn alle Stricke reissen - dann gibt es noch immer die liebe Mama. Die Mama, die einen tröstet, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Die einem Halt gibt und Mut macht. Und die einen anspornt und motiviert. So jedenfalls erging es Steven Spielberg während der Dreharbeiten zu «Der weisse Hai». In einer Dokumentation anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Blockbusters hat der Star-Regisseur verraten, wie er während er aufreibenden Dreharbeiten zum Horror-Klassiker bei seiner Mutter Kraft tankte.

Widrigkeiten gab es während der Arbeit an «Der weisse Hai» so einige. Sie reichten von häufigen Wetterwechseln über Probleme mit der Kamera, die beim Dreh im Atlantik immer wieder Salzwasser abbekam, bis hin zu dieser störrischen Hai-Attrappe, die ständig den Geist aufgab und aufwändig wieder in Stand gesetzt werden musste. Das alles hatte ein damals erst 26-Jähriger Regie-Newcomer zu schultern, der dazu noch zwischenmenschliche Hindernisse überwinden musste. Teile der Crew stellten schlichtweg die Autorität des «Milchgesichts» in Frage.

Für Spielberg bedeutete das eine enorme Belastung. Der galt nach dem hochgelobten TV-Thriller «Duell» zwar als Wunderkind, doch was nützt einem Genialität, wenn der Stress einen zusetzt? Nicht so viel jedenfalls wie ein Telefon, mit dem Spielberg in seinen dunkelsten Stunden seine Mutter, die 2017 verstorbene Musikerin, Künstlerin und Restaurantbesitzerin Leah Adler, anrufen konnte. «Ich habe viel mit meiner Mutter gesprochen», sagt der Regisseur in der Dokumentation «Jaws @ 50: The Definitive Inside Story». «Ich meine, ich habe mit meiner Mutter so gesprochen, als ob ich sagen wollte: ‹Mama, das ist wirklich unmöglich, hilf mir!›»

Auch ein Kollege war für Spielberg da

Aber nicht nur seine Mutter, auch Regiekollege Martin Scorsese unterstützte Spielberg in der schwierigen Zeit. Der stand Mitte der 1970er Jahre zwar auch am Anfang seiner Karriere, hatte aber schon nach Filmen wie «Hexenkessel» (1973) und «Alice lebt hier nicht mehr» (1974) etwas mehr Erfahrung sammeln können. An «Der weisse Hai» war der spätere "Taxi Driver"-Regisseur zwar nicht beteiligt, aber er besuchte oft das Set. Und hier war er seinem Kollegen schon durch seine bloße Anwesenheit eine moralische Stütze. «Er sass einfach nur da und hatte Mitleid mit mir», verriet Spielberg. «Wir haben uns gegenseitig unser Mitgefühl ausgesprochen.»

Heute blickt Spielberg mit Stolz auf diese «lebensverändernde Erfahrung» zurück, wie er sagt. Es sei für ihn ein «traumatisches Erlebnis, bei dem es vor allem ums Überleben ging». Und er hoffe, fügte er hinzu, «dass alle, die an «Der weisse Hai» gearbeitet haben, diese Erfahrung mit Stolz getragen haben, wie ein Ehrenabzeichen."

«Der weisse Hai» bedeutete auch für das Kino eine Richtungsänderung. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von Peter Benchley markiert das Ende der New-Hollywood-Epoche und den Beginn des Blockbuster-Kinos. Der Horror-Thriller kam am 20. Juni 1975 in die US-Kinos und spielte rund 260 Millionen US-Dollar ein, das Vielfache seiner Produktionskosten von etwa neun Millionen Dollar. Nach mehreren Wiederaufführungen kommt der Klassiker heute auf einen geschätzten Gesamtumsatz von 477 Millionen Dollar.

