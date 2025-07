Stil, Satz, Sieg – Hier schüttelt Lara Gut-Behrami die Hand von Leonardo DiCaprio

Lara und Leo in Wimbledon Lara Gut-Behrami trifft in Wimbledons Royal Box Leonardo Di Caprio. 11.07.2025

Nach ihrem Rücktritt zieht Lara Gut-Behrami zusammen mit ihrem Mann Valon nach London. Die Skirennfahrerin weilt aber bereits heute in der britischen Metropole – und traf in Wimbledon Hollywood-Star Leonardo DiCaprio.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Royals, Models, Schauspielerinnen: Das Tennisturnier in Wimbledon lassen sich viele Prominente nicht entgehen.

Heute Freitag haben dem wichtigste Tennisturnier der Welt auch die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami und Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio einen Besuch abgestattet.

Gut-Behrami und DiCaprio sassen auf der Tribüne hintereinander – und schüttelten sich freundlich die Hände. Mehr anzeigen

Königin Camilla, Ex-Fussballprofi David Beckham, Schauspielerin Cate Blanchett und ihr Arbeitskollege Hugh Grant: Wimbledon ist das älteste und wichtigste Tennisturnier der Welt und lockt jedes Jahr viele Prominente und Mitglieder des britischen Königshauses in den Südwesten Londons.

Nun denn, auch manch ein Schweizer Prominente lässt sich Wimbledon nicht entgehen. Roger Federer sass in diesem Jahr bereits mit seiner Frau Mirka in der Royal Box.

Das ist nicht weiter verwunderlich: An keinem anderen Tennisturnier war Roger Federer so erfolgreich wie in Wimbledon. Acht seiner insgesamt 20 Grand-Slam-Triumphe holte der 43-Jährige auf dem Heiligen Rasen.

Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami nach London

Nach London zieht es aber auch Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami. Die Tessiner hat kürzlich ihren Rücktritt auf März 2026 bekanntgegeben und zudem vermeldet, dass sie nach ihrer Skikarriere nach London ziehen werde.

Der Grund für den Wohnortwechsel?

Ehemann Valon Behrami hat beim FC Watford den Job als Sportdirektor angenommen. «Der Mittelpunkt wird da sein, wo Valon ist. Das war schon immer klar», sagt Gut-Behrami.

Zu Gast in London war die 34-Jährige aber bereits heute Freitag – genau, in Wimbledon bei den Männer-Halbfinals. Dort traf sie auf Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio, der direkt vor ihr auf der Tribüne sass.

Aber nicht nur das, der Schauspieler und die Skirennfahrerin schüttelten sich sogar die Hände und wechselten ein paar Worte zusammen. Also zumindest, wenn man den TV-Bildern Glauben schenken darf.

Und wer weiss, vielleicht nutzt Lara Gut-Behrami ihren aktuellen London-Ausflug ja auch noch dazu, um für sich und ihren Mann Valon Behrami eine hübsche Bleibe in der britischen Metropole zu finden.

Video aus dem Ressort