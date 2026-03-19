Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

Christian Ulmen und Collien Fernandes gaben ihre Trennung im September nach fast 15 Jahren Ehe öffentlich bekannt. Getty Images

Über Jahre hinweg wurde Collien Fernandes Opfer massiver Online-Angriffe – mit Fake-Profilen, Telefonsex-Anfragen und pornografischen Deepfakes. Nun führt eine Spur ausgerechnet zu ihrem Ex-Mann, gegen den sie Anzeige erstattet hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Moderatorin Collien Fernandes wurde jahrelang Opfer von Fake-Profilen, Deepfake-Pornos und sexuellen Belästigungen im Netz.

Nach Ermittlungen geriet ihr Ex-Mann Christian Ulmen ins Visier; er soll die Taten gestanden haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fernandes will mit dem Fall auf rechtliche Lücken und digitale Gewalt aufmerksam machen, während die Ermittlungen in Spanien laufen. Mehr anzeigen

Über Jahre wurde Collien Fernandes im Internet Opfer massiver Angriffe. Unbekannte legten Fake-Profile in ihrem Namen an, verabredeten darüber Telefonsex und verschickten pornografisches Material mit Frauen, die ihr täuschend ähnlich sehen.

Wie der «Spiegel» zuerst berichtete, suchte die Moderatorin lange nach den Tätern – und stiess schliesslich auf eine Spur, die sie selbst überraschte.

Strafanzeige gegen Ulmen

Die 44-Jährige vermutete zunächst anonyme Internet-Trolle, also anonyme Personen im Internet, hinter den Angriffen. Doch nach einer Anzeige im November 2024 ergaben sich Hinweise, dass der Täter aus ihrem engsten Umfeld stammen könnte. Im Zentrum steht ihr Ex-Mann Christian Ulmen. Der Schauspieler liess Fragen des «Spiegel» unbeantwortet, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Fernandes beschreibt einen dramatischen Moment am 25. Dezember 2024 in Hamburg. Ulmen habe ihr gestanden: «Ich war das, ich habe das getan.» Für sie sei die Situation surreal gewesen: «Es war wie bei einer Todesnachricht, ich konnte nicht reden, nicht heulen.» Gleichzeitig habe er Angst gehabt, ins Gefängnis zu kommen. Für Fernandes brach in diesem Moment «ihre Welt zusammen». Mittlerweile wurde eine Strafanzeige gegen Ulmen erhoben.

270'00 mal angeschaut

Gemäss ihren Schilderungen soll Ulmen über Jahre Fake-Identitäten genutzt haben. In ihrer Anzeige ist von «Hunderten von Männern» die Rede, die in ihrem Namen kontaktiert wurden. Rund 30-mal sei es zu Onlineaffären und Telefonsex gekommen. Fernandes sagt: «Mir wurde über Jahre mein Körper geklaut.» Besonders belastend sei für sie gewesen, dass einer der mutmasslichen Täter «die Person war, die mir am nächsten stand».

Parallel dazu kursieren im Internet zahlreiche gefälschte Pornovideos. Darunter auch sogenannte Deepfakes – also mithilfe von KI erstellte Aufnahmen. Ein Video trägt den Titel «Abwichschallenge» und wurde über 270’000 Mal angesehen. Laut Studien sind mehr als 90 Prozent aller Deepfake-Videos pornografisch. Betroffen sind meist Frauen, viele sprechen aus Scham nicht darüber.

Sie will Veränderungen anstossen

Fernandes sieht darin eine neue Dimension von Gewalt. Sie spricht von systematischer Entwürdigung im digitalen Raum. «Die allermeisten werden damit alleingelassen», sagt sie. Ihr Ziel sei es, auf die Lücken im Gesetz hinzuweisen und Veränderungen anzustossen – auch im Hinblick auf die nächste Generation.

Die Ermittlungen laufen derzeit in Spanien, wo Fernandes Anzeige eingereicht hat. Die Vorwürfe reichen von Identitätsdiebstahl bis zu Gewalt in der Beziehung. Wie das Verfahren ausgeht, ist offen.