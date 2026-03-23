Kult-SRF-Auswanderer gehen auf die Barrikaden

«Ja Richi» – Video zeigt SRF-Kultszene Als Hermann Schänbächlers Song Richi aus dem Bagger steigen will, fällt er mehrere Meter in die Tiefe. Papi Hermann findet für den weinenden Sohn deutliche Worte. Die Szene davon geht später viral. 23.03.2026

Der «Richi»-Song der Stubete Gäng wird zum Streitfall. Während die betroffene Familie schwere Vorwürfe erhebt, reagieren Fans im Netz gespalten – zwischen Verständnis und deutlicher Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Familie Schönbächler kritisiert die Nutzung ihres bekannten «Richi»-Spruchs im Song der Stubete Gäng ohne Zustimmung.

Sie sprechen von «Respektlosigkeit» und fordern, dass der Hype endlich endet.

Im Netz gehen die Meinungen auseinander – von klarer Unterstützung bis hin zu scharfer Kritik am Zeitpunkt der Vorwürfe. Mehr anzeigen

Ein bekannter TV-Moment wird Jahre später zum Streitfall. Die Familie Schönbächler, die durch die SRF-Serie «Auf und davon» bekannt wurde, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Band «Stubete Gäng». Der Auslöser ist der Song «Richi», der auf einem legendären Ausspruch von Vater Hermann Schönbächler basiert – und inzwischen millionenfach gehört wurde.

In einem ausführlichen Statement macht die Familie ihrem Ärger Luft. «Zum Schutz der Privatsphäre unserer Kinder haben wir seit mehreren Jahren probiert, uns von den Medien möglichst fernzuhalten», schreibt sie auf Facebook. Dennoch sei ihre Geschichte immer wieder öffentlich aufgegriffen worden.

Besonders kritisch sieht die Familie die kommerzielle Nutzung ihres Spruchs. «Die mit Gewinnabsichten produzierten und vertriebenen Fanartikel (…) wurden ohne unser Wissen und ohne unser Einverständnis produziert und vertrieben», heisst es. Man habe «nie einen monetären Anteil erhalten».

Das Statement der Familie Schönbächler. Facebook

Deutliche Worte findet die Familie zum Song selbst. «Der absolute Höhepunkt der Respektlosigkeit ist der ‹Richi Song›», schreiben die Schönbächlers. Die Musiker hätten «ohne Erlaubnis von uns oder dem SRF Hermanns Stimme und Zitate» verwendet. Vor allem aber gehe der Text zu weit: Dieser verletze «die Privat- und Intimsphäre unseres minderjährigen Sohnes».

Weiter heisst es, der Song sei sogar ohne ihr Wissen als Torsong in Eishockeystadien eingesetzt worden und habe dadurch zusätzliche Verbreitung erhalten. Für die Familie ist klar: «Dieser Song (…) verletzt die Würde unseres Sohnes.»

Die «Auf und Davon»-Familie Schönbächler auf einer Aufnahme von 2018. SRG

Sie rufen deshalb dazu auf, das Lied auf Youtube zu melden, und appellieren an die Öffentlichkeit: «Wir (…) möchten alle bitten, diese Angelegenheit nicht noch mehr aufzubauschen, sondern es (…) endlich ruhen zu lassen und unseren Kindern Respekt und Distanz zu geben.»

Nutzer reagieren gespalten

Ein Teil der Nutzer zeigt Verständnis für die Familie. Mehrere Stimmen halten es für problematisch, dass Zitate und Aufnahmen ohne Zustimmung weiterverwendet werden. Einzelne gehen noch weiter und sprechen von einer möglichen Urheberrechtsverletzung oder fordern, dass Einnahmen aus dem Song an die Familie abgegeben werden sollten. Andere kritisieren insbesondere den Umgang mit dem Kind und sehen eine klare Grenzüberschreitung.

Gleichzeitig gibt es aber auch deutliche Gegenstimmen. Mehrere Nutzer weisen darauf hin, dass die Familie ihre Geschichte selbst öffentlich gemacht habe – durch die Teilnahme an der SRF-Dokumentation. Wer sein Privatleben ins Fernsehen bringe, müsse auch damit rechnen, dass Inhalte später weiterverbreitet oder aufgegriffen würden, heisst es sinngemäss in zahlreichen Kommentaren.

Kritik erfolgt drei Jahre nach Veröffentlichung

Ein wiederkehrender Punkt ist auch der Zeitpunkt der Kritik. Einige User zeigen sich überrascht, dass die Vorwürfe erst Jahre nach Veröffentlichung des Songs erhoben werden. Denn die «Stubete Gäng» veröffentlichte den Song vor über drei Jahren.

Der «Richi»-Spruch sei längst Teil der Schweizer Popkultur geworden, argumentieren die Nutzer denn auch. Andere sprechen davon, dass der aktuelle Aufruhr dem Song eher zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen könnte – und damit kontraproduktiv sei.

Zwischen den Fronten gibt es auch differenziertere Stimmen. Diese halten die Kritik der Familie grundsätzlich für nachvollziehbar, sehen aber gleichzeitig Versäumnisse auf beiden Seiten. So wird etwa angemerkt, dass ein früheres Eingreifen möglicherweise Klarheit geschaffen hätte.