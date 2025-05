Was du garantiert noch nicht über Tom Cruise wusstest Hast du gewusst, dass Hollywoods bekanntester Adrenalinjunkie einst Priester werden wollte? Für Tom Cruise ist keine «Mission: Impossible» oder etwa doch? Alles, was du über den Schauspieler wissen musst, erfährst du im Video. 19.05.2025

Wusstest du, dass Hollywoods bekanntester Adrenalinjunkie einst Priester werden wollte? Für Tom Cruise ist keine Mission Impossible – oder etwa doch? Im Video erfährst du alles, was du über den Schauspieler wissen musst.

Selena Livia Bao Fabienne Kipfer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Multitalent mit Vergangenheit: Tom Cruise wollte Priester werden und kämpfte in seiner Kindheit mit Dyslexie.

Er macht fast alle Stunts selbst und besitzt eine Pilotlizenz.

In Japan wird er mit einem eigenen Feiertag geehrt – und diente Disney als Vorlage für Aladdin.

Weitere Fakten zu Tom Cruise erfährst du im Video.

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» startet ab 21. Mai 2025 bei blue Cinema. Mehr anzeigen

Wer Tom Cruise nur aus seinen Actionfilmen kennt, kennt nicht einmal die halbe Geschichte. Der Hollywood-Star vereint mehr Überraschungen in seiner Biografie als die vielen Figuren, die er auf der Leinwand verkörpert.

Als Kind litt er unter Dyslexie, konnte kaum lesen – ein Umstand, der ihn bis heute prägt. Dennoch arbeitete er sich zielstrebig nach oben. Seine erste Berufung sah er allerdings nicht in Hollywood, sondern im Glauben: Er wollte Priester werden. Doch es zog ihn in die Traumfabrik.

Heute übernimmt Cruise seine gefährlichen Stunts gleich selbst – ob bei Helikoptersprüngen, waghalsigen Kletteraktionen oder freien Fallsprüngen.

So auch in seinem neusten Film «Mission: Impossible – The Final Reckoning», der ab 21. Mai 2025 bei blue Cinema zu sehen ist.

Im Video erfährst du weitere überraschende Fakten über den Hollywood-Star, die du garantiert noch nicht kanntest.

Mehr zum Thema

Ist das Tom Cruises letzter Auftritt als Ethan Hunt? «Mission: Impossible - The Final Reckoning» ist der ganz grosse Blockbuster des Frühsommers. Was der neuste und allenfalls letzte Teil der Action-Saga taugt, erfährst du im Video. 19.05.2025