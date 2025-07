Filmikone Marilyn Monre in «Manche mögens heiss». imago stock&people

Während Los Angeles das 100. Geburtsjahr von Marilyn Monroe feiert, bleibt der Schleier des Geheimnisses über ihrem Tod bestehen. Zweifel an der Suizidtheorie nehmen zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe flammt erneut die Debatte um ihren Tod auf. Er gilt offiziell als Suizid, aber weist zahlreiche Ungereimtheiten auf.

Hinweise wie fehlende Barbiturate im Magen, ein Möbelkauf am Vortag und Aussagen von Zeitzeugen nähren Spekulationen über eine mögliche Fremdeinwirkung.

Besonders ihre Verbindungen zu den Kennedy-Brüdern und angebliche Überwachungen durch CIA und FBI befeuern Theorien über einen politisch motivierten Mord. Mehr anzeigen

Sie war der Inbegriff des Hollywood-Glamours – und Opfer einer Geschichte voller Widersprüche: Filmikone Marilyn Monroe.

2026 würdigt das Academy Museum Filmikone Marilyn Monroe, während ihr Schicksal noch immer viele Fragen aufwirft.

Offiziell wurde ihr Tod als Suizid durch eine Überdosis Barbiturate eingestuft, doch viele Details werfen Fragen auf.

Zweifel an der Suizidtheorie

Die Umstände von Monroes Tod in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 in ihrem kalifornischen Haus in Brentwood sind bis heute umstritten.

Fakt ist: Ihre Haushälterin fand die Tür zu ihrem Schlafzimmer von innen verschlossen, und die Ärzte mussten durch ein Fenster einsteigen, um ihren leblosen Körper zu finden.

Die schnelle Verbreitung der Nachricht von ihrem angeblichen Suizid liess viele an der offiziellen Version zweifeln. Warum sollte eine Frau, die –scheinbar – alles hatte, sich das Leben nehmen?

Eine schwierige Kindheit und emotionale Instabilität

Marilyn Monroes Leben war von Anfang an von Hochs und Tiefs geprägt. Sie kannte ihren Vater nicht, und ihre Mutter war aufgrund psychischer Probleme in einer Klinik untergebracht.

Ihre Kindheit verbrachte sie dann in Waisenhäusern und Pflegefamilien, wo sie angeblich auch Missbrauch erlebte.

Ihre Unsicherheiten und der Missbrauch von Alkohol und Medikamenten waren bekannt, doch die schnelle Feststellung eines Suizids durch den Gerichtsmediziner, ohne die Möglichkeit einer versehentlichen Überdosis in Betracht zu ziehen, wirft bis heute Fragen auf.

Alternative Theorien und Verschwörungsgedanken

Im Jahr 2012 wurde ein Möbelstück, das Monroe am Tag vor ihrem Tod gekauft hatte, versteigert, was weitere Zweifel an der Suizidtheorie aufkommen liess. Der forensische Psychologe David Bernstein argumentierte, dass ein solcher Kauf nicht zu einer Suizidabsicht passe.

Die Autopsie ergab Barbiturate im Blut, aber nicht im Magen, was darauf hindeuten könnte, dass die Medikamente auf andere Weise verabreicht worden sind.

Einige vermuten einen Mord, möglicherweise im Zusammenhang mit ihren Beziehungen zu John und Robert Kennedy, die von der CIA und dem FBI überwacht wurden.

Die Rolle der Kennedy-Familie

Verschiedene Autoren, darunter Fred Laurence Guiles und Selwyn Ford, haben die mögliche Verwicklung der Kennedy-Familie in Monroes Tod untersucht.

Der ehemalige Polizist Jack Clemmons, der als Erster am Tatort eintraf, war stets der Meinung, dass die Szene inszeniert gewirkt habe. Auch Frank Sinatra äusserte in einem Interview 1992 den Verdacht, dass FBI und CIA mehr wissen würden, als sie preisgaben.

Der mysteriöse Tod von Marilyn Monroe bleibt ein Thema von grossem Interesse und Spekulationen, während die Welt sich auf die Feierlichkeiten zu ihrem 100. Geburtstag vorbereitet.

