Quality time am Malibu Pier Diese Woche nimmt dich Simone Bargetze mit an den Malibu Pier, ein Wahrzeichen an der kalifornischen Pazifikküste. Dort trifft sie auf zwei ziemlich coole Biker-Ladys. 17.04.2025

Diese Woche nimmt dich Simone Bargetze mit an den Malibu Pier, ein Wahrzeichen an der kalifornischen Pazifikküste. Dort trifft sie auf zwei ziemlich coole Biker-Ladys.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Malibu Pier ist ein bekanntes Wahrzeichen an der kalifornischen Küste und ein Zentrum der Surfkultur mit tollen Ausblicken und gemütlichen Restaurants.

Simone Bargetze verbringt dort mit ihrem Sohn Jamie und Hund Piper entspannte Zeit am Strand und beobachtet die Surfer.

Dabei trifft sie auf zwei coole Biker-Ladys. Mehr anzeigen

Eine Information vorab: Dieses Video wurde vor den Feuern in Los Angeles im Januar 2025 aufgenommen. Einige im Video gezeigten Orte existieren inzwischen nicht mehr, da sie niederbrannten.

Simone Bargetze (48) Von Liechtenstein nach Zürich, Los Angeles, Brasilien, Bali, Thailand und am Ende wieder zurück nach Hollywood. In «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» berichtet Weltenbummlerin Simone Bargetze regelmässig von ihrem Alltag im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In rund 40 Filmproduktionen wie «Avatar», «Transformers» und «Iron Man» stand die Liechtensteinerin vor der Kamera – und machte sich einen Namen als «die mutigste Frau Hollywoods». In ihrem neuen Zuhause Los Angeles verbringt Simone Bargetze schon mal gerne Zeit am Strand. zVg

Der Malibu Pier ist ein Wahrzeichen an der kalifornischen Pazifikküste und gilt als Herzstück der Surfkultur von Malibu. Mit seinen markanten weissen Türmen teilt er den berühmten Surfrieder Beach vom Malibu Lagoon State Beach und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die Bucht von Malibu. Doch am Pier kann man auch verweilen, beispielsweise in einem gemütlichen Restaurant oder in einer kleinen Boutique. Davon gibt es dort nämlich viele.

Auch Simone Bargetze, ihr Sohn Jamie und Familienhund Piper verbringen am Malibu Pier gerne quality time zusammen. Sie baden ihre Füsse im Wasser, bauen Sandburgen zusammen und besuchen ein gemütliches Restaurant. Zudem zeigt dir Simone noch die coolen Surferinnen und Surfer am Strand.

Und wie es so häufig mit Simone ist, trifft sie immer auf die coolsten Menschen. Dieses Mal sind es zwei Biker-Ladys. Wie gross ihre Gruppe ist und warum sie am Malibu Pier sind, erfährst du oben im Video.

Jeden Mittwochabend erscheint eine neue Folge von «L.A. Calling: Simone's Hollywood Stories» exklusiv auf blue News.