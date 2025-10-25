  1. Privatkunden
Schweizer Schauspielerin Susanne Kunz: «Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen»

Carlotta Henggeler

25.10.2025

Susanne Kunz: «Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen»

Susanne Kunz: Susanne Kunz: «Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen»

Schauspielerin Susanne Kunz über ihr Leben auf dem Set und ihrer Rolle als zweifache Mutter.

17.10.2025

Schauspielerin Susanne Kunz gibt bei «Lässer» Einblicke in ihr Leben zwischen Bühne, Familie und der Frage, wie man mit fast 50 in der Unterhaltungsbranche bestehen kann.

Carlotta Henggeler

25.10.2025, 08:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Susanne Kunz spielt die Hauptrolle in der neuen SRF-Sitcom. Ab 31. Oktober ist die Serie «Unsere kleine Botschaft» bei Play SRF zum Streamen verfügbar.
  • Die 47-Jährige spricht offen über den Druck des Älterwerdens im Showbusiness, sieht aber Fortschritte bei Rollen für Frauen über 40.
  • Als Mutter zweier Teenager reflektiert sie über Mental Load und Schuldgefühle, betont aber die Vorbildfunktion ihres erfüllten Berufslebens.
Mehr anzeigen

Schauspielerin, Moderatorin und Sprecherin: Susanne Kunz hat sich nach ihrer TV-Karriere mehrere Standbeine aufgebaut. Ihre Stärke? Wandelbarkeit – sie ist ein wahres Chamäleon. Ihr jüngster Coup: die Hauptrolle in der SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft», die Anfang Oktober am Zurich Film Festival (ZFF) Weltpremiere feierte.

Schauplatz der Serie ist eine fiktive Schweizer Botschaft in einem nicht näher benannten lateinamerikanischen Land. Dort navigiert eine bunt zusammengewürfelte Bürogemeinschaft um Botschafterin Bea, gespielt von Susanne Kunz, durch Wirren der Politik und Diplomatie und jongliert gleichzeitig private Herausforderungen und Beziehungen.

Mit 19 startete Susanne Kunz ihre TV-Karriere, heute ist sie 47 – in drei Jahren feiert sie ihren 50. Geburtstag. Doch wie fühlt es sich an, im Showbusiness älter zu werden – gerade in einer Branche, die oft auf junge Gesichter setzt? Sie beobachtet positive Veränderungen: Immer mehr gute Rollenbilder von Frauen würden entstehen, Frauen jenseits der «Altersguillotine» bekämen interessante Filmrollen und mehr Sichtbarkeit – etwa Kate Winslet (50) oder Emma Thompson (66).

Susanne Kunz sagt: «Es gibt so viele Frauen, die immer noch spannende Filmrollen spielen – nicht nur die Junge mit dem durchtrainierten Bauch.» Susanne Kunz: «Wir Frauen ab Mitte vierzig oder fünfzig müssen den Mut haben, uns zu zeigen.»

Dass es nicht immer einfach ist, gibt Resilienz-Trainerin Kunz offen zu: «Natürlich hadere ich manchmal mit dem Älterwerden – alles andere wäre gelogen.» Entscheidend sei jedoch die innere Haltung. Sie sei dankbar für ihre Gesundheit und die Energie, mit der sie ihre Arbeit mit Elan angehen könne.

Susanne Kunz: «Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen»

Wer Erfolg hat und eine volle Agenda führt, kennt das Problem des Mental Load – der mentalen Überlastung.

Auch Susanne Kunz – zweifache Mutter, ihre Kinder sind 15 und 19 Jahre alt – kennt das nur zu gut: «Ich war permanent in einem Mental Load. Ich hatte so oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich von Mittwoch bis Sonntag auf der Bühne stand und nicht da war – nicht die Mutter, die ich glaube, sein zu müssen.» Eine Mutter, die etwas Warmes vorkocht.

Sie lebt ihren Kindern ein Leben als berufstätige Schauspielerin vor – ein Leben, das sie erfüllt. Und genau das zu sehen, sei auch gut für die Beziehung zu ihren Kindern.

Susanne Kunz spricht im «Lässer»-Talk über ihre neue Rolle in der SRF-Sitcom und darüber, warum es wichtig ist vermehrt nein zu sagen.

Die ganze Sendung mit Susanne Kunz siehst du hier: 

«Lässer» mit Susanne Kunz

«Lässer» mit Susanne Kunz

Schauspielerin Susanne Kunz gibt bei «Lässer» Einblicke in ihr Leben zwischen Bühne, Familie und der Frage, wie man mit fast 50 in der Unterhaltungsbranche bestehen kann.

17.10.2025

Und den Podcast gibt es hier zu hören:

