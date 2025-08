Im Element: Show-Profi Sven Epiney (links) Carla Norghauer (versteckt), Jean-Marc Richard (RTS) und Corina Schmed (RTR). SRF

Vier Moderationsgrössen, eine nächtliche Schweiz und ein Konzept zwischen Blitzlicht und Bühnennebel: Die 1. August-Sendung der SRG SSR wagt sich ins Dunkel – unterhaltsam, ein wenig diffus, aber mit einem klaren Fixstern am Moderationshimmel.

Für die 1. August-Sendung vom Schweizer Fernsehen SRF nahmen Sven Epiney (SRF), Carla Norghauer (RSI), Corina Schmed (RTR) und Jean-Marc Richard (RTS) die Zuschauenden mit auf eine Reise durch die Nacht.

Gezeigt wurden unter anderem Blitzjäger, Hebammen, Gleisarbeiter, Dragqueens und freiwillige Helfer – Menschen, für die die Nacht Alltag ist.

Für Unterhaltung sorgten Sens Unik mit ihrem Comeback, Volksmusik von Les Welsches und ein nächtlicher Auftritt von SRF-Nachtclub-Veteran Ralph Wicki.

Sven Epiney dominiert das Moderationsteam – mit viel Charme, Routine und einem selbstgebauten Feuerwerks-Vulkan.

Man kennt den 1. August hierzulande: Feuerwerk, Cervelat, Patriotismus light. SRF und die übrigen Sprachregionen gehen dieses Jahr einen anderen Weg – und zwar wortwörtlich: in die Nacht.

Für einmal steht nicht das Höhenfeuer auf dem Berggipfel im Mittelpunkt, sondern das, was drunter, daneben und manchmal ziemlich weit davon entfernt passiert.

Nachtaktive Moderatoren auf Streifzug

Mit dabei: vier Hosts, vier Sprachregionen, ein gemeinsames Ziel – Licht ins helvetische Dunkel zu bringen, ohne gleich die Taschenlampe der Rütli-Romantik zu zücken. Sven Epiney (SRF), Carla Norghauer (RSI), Corina Schmed (RTR) und Jean-Marc Richard (RTS) spazieren dafür durch Lausanne und liefern Beiträge über charmante Begegnungen im Halbdunkel.

Mal trifft man eine Aussteiger-Familie, die Übernachtungen in Baumhütten anbietet, mal Schienenarbeiter im Einsatz, dann wieder Hebammen im Spital oder freiwillige Helferinnen und Helfer in sozialen Einrichtungen. Bunt, spannend, aber ohne offensichtliches Konzept: Manches wirkt wie «DOK» in Flip-Flops, anderes wie «Glanz & Gloria» ohne Glanz.

Nächtlicher Einsatz: Moderatorin Corina Schmed mit Schienenarbeitern. SRF

Tatsächlich ist diese 1.-August-Sendung eine diffuse Angelegenheit. Zwar sind die Beiträge spannend, unterhaltsam und informativ. Auch an der Grundidee, dem Nationalfeiertag den heroischen Holzschnitt auszutreiben, gibt’s nichts zu mäkeln.

Allerdings fehlt in den rund 100 Minuten Laufzeit so etwas wie ein roter Faden. Und ja – auch die grundsätzlich lobenswerte Moderation konsequent in allen vier Landessprachen sorgt eher für akustische Zerrissenheit als für ein rundes Sehvergnügen.

Wenn einer strahlt, dann Epiney

Wobei – einen Fixstern hat die Sendung. SRF-Mann Sven Epiney ist klar der Platzhirsch im vierköpfigen Moderationsteam. Das Show-Schwergewicht aus dem Leutschenbach hat am meisten Charisma, am meisten Spass – und am meisten Kamerazeit, weil er sich notfalls auch selbst interviewt. Und natürlich lässt es sich der Unterhaltungs-Profi nicht nehmen, sich beim nächtlichen Besuch am eigenen Arbeitsplatz ein bisschen selbst zu feiern.

Auch ein Nachtarbeiter: Sven Epiney, der Moderator der SRF-Morgenshow. SRF

Ob die Sendung auch ohne Rückblenden auf Epineys Wirken als Morgenmoderator hätte stattfinden können? Darüber lässt sich streiten. Unbestritten ist dagegen, dass er als Rampensau stets für gute Stimmung sorgt – egal ob beim Anpacken in der Speditionsabteilung eines Frischwarenhändlers oder beim Abbrennen eines selbst gebastelten 1.-August-Vulkans mit fast schon kindlicher Begeisterung.

Ralph Wicki und Carlos Leal – hurra, wir leben noch

Vom Funkenschlag bis zum Fernweh reicht das Programm auch thematisch: Ein Tessiner Blitzjäger sucht den perfekten Sturm – begleitet ausgerechnet von Carla Norghauer, die Blitze zwar nicht fängt, dafür aber eine sympathische Panik vor Gewittern zeigt.

In Lausanner und Tessiner Einrichtungen zeigen Freiwillige, dass es auch Schweizerinnen und Schweizer gibt, die nicht ausschliesslich an sich selbst denken. Und dann ist da auch noch SRF-Nachtclub-Veteran Ralph Wicki, der offenbar seit Jahrzehnten mit seinem Mikrofon verwachsen ist. Und am Ende gibt's noch einen Funken Glitzer gegen die Festtags-Folklore mit Hang zum Stillstand – eine Lausanner Dragqueen im Einsatz.

Dazwischen? Volksmusik und das etwas hüftsteife Comeback der Rap-Pioniere Sens Unik – im Lausanner Club «Mad», der seinem Namen angesichts der gähnenden Leere leider nicht ganz gerecht wird.

Älter, aber noch voll im Saft: Sens Unik im Lausanner Club «Mad». SRF

Visuell überzeugt die Sendung mit schöner Kameraführung, vielen liebevollen Details und einem ruhigen Erzähltempo. Vielleicht etwas zu ruhig? Manche Geschichten berühren, andere plätschern eher so dahin.

Aber immerhin: Der Versuch, den Nationalfeiertag neu zu erzählen – jenseits von Tracht und Fahnenschwingen – verdient Applaus. Und wer sich auf diese Schweizer Nacht eingelassen hat, wird letztlich auch belohnt. Mit neuen Perspektiven, sprachlichen Balance-Akten – und einem Sven Epiney, der auch im Halbschatten glänzt. Wenn das kein Grund zum Anstossen ist.

