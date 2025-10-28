Taylor Swifts Musikvideo «Fate of Ophelia» im Vordergrund, das Gemälde im Hessner Museum in Hintergrund. Keystone

Jugendstil trifft Popkultur: ein Gemälde im Wiesbadener Museum verzückt nach wie vor Fans des Musikidols Taylor Swift. Nun steht ein Sonderevent bevor.

DPA Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Jugendstilgemälde der «Ophelia» im Landesmuseum Wiesbaden zieht zahlreiche Taylor-Swift-Fans an, da es dem Musikvideo der Sängerin stark ähnelt.

Tickets für ein spezielles Swift-Event im Museum waren binnen Stunden ausverkauft; weitere Veranstaltungen sind in Planung.

Hessens Kulturminister lobt den kulturellen Effekt des Hypes und hat Taylor Swift offiziell nach Wiesbaden eingeladen. Mehr anzeigen

Der Rummel rund um ein Jugendstilgemälde der «Ophelia» und US-Superstar Taylor Swift hält beim Landesmuseum in der deutschen Stadt Wiesbaden unvermindert an.

Insbesondere an den Wochenenden kommen viele Swifties, um das Werk anzusehen, denn so nah kommen sie ja sonst selten ihrem Idol», sagt Museumsdirektor Andreas Henning. Innerhalb weniger Stunden seien die 200 Tickets für ein Sonderevent am kommenden Sonntag (2. November) vergriffen gewesen.

In der Anfangsszene des Videos ihres Songs «The Fate of Ophelia» (Das Schicksal von Ophelia) des neuen Albums «The Life of a Showgirl» schlüpft die Sängerin Swift in die Rolle der Ophelia und wird zu einem lebendigen Gemälde.

Welches Motiv dem Video als Vorlage diente, ist nach Angaben des Museums nicht offiziell bekannt. Der direkte Vergleich zeigt allerdings eine grosse Ähnlichkeit zum Werk des Jugendstilmalers Friedrich Heyser (1857–1921) aus der Wiesbadener Sammlung. Seit Wochen erlebt das Museum in der Hauptstadt des Bundeslandes Hessen darum einen Besucheransturm von Fans.

«Berührend ist zu sehen, dass einige Swifties dem Gemälde ein selbst geknüpftes Freundschaftsarmband dalassen», sagte der Museumsdirektor. «Schön ist auch, wie sich die Swifties untereinander begegnen und austauschen, auch wenn sie sich zuvor noch nie persönlich getroffen haben.»

Museum plant mehrere Sonderevents

Derzeit laufen im Museum die Vorbereitungen für das Sonderevent auf Hochtouren. In stimmungsvollem Ambiente mit Licht und Musik sei ein «Brückenschlag zwischen Shakespeares Romanfigur Ophelia, Heysers Jugendstilgemälde und der Musikikone Taylor Swift» geplant, sagt Henning. «Wir freuen uns schon sehr auf die Swifties.»

Der Direktor tröstet alle, die kein Ticket für das Event buchen konnten: «Wir planen weitere Veranstaltungen in den kommenden Wochen.» Das Bild hänge zudem immer in der Dauerausstellung der Jugendstilsammlung.

Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels freut sich nach eigenen Worten über die grosse Aufmerksamkeit für das Gemälde. «Wenn ein Musikvideo Menschen dazu bringt, ein Museum zu besuchen, dann zeigt das, dass Kultur wirkt – auf allen Ebenen.» Er habe die Sängerin nun offiziell nach Wiesbaden eingeladen, ergänzte der Minister. Ob eine Antwort kommen wird, ist bislang offen.

