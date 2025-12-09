  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Mein Schweigen vergrössert die Kluft» Sydney Sweeney äussert sich erstmals zu umstrittener Jeans-Werbung

Lea Oetiker

9.12.2025

US-Schauspielerin Sydney Sweeney musste viel Kritik wegen einer Jeans-Werbung einstecken.
US-Schauspielerin Sydney Sweeney musste viel Kritik wegen einer Jeans-Werbung einstecken.
Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die Schauspielerin Sydney Sweeney steht wegen einer umstrittenen Jeans-Werbung in der Kritik. Jetzt äussert sie sich erstmals zu den Vorwürfen – und zeigt Reue über ihr bisheriges Schweigen.

Lea Oetiker

09.12.2025, 18:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sydney Sweeney geriet wegen einer American-Eagle-Werbung mit dem Slogan «Sydney Sweeney has great jeans» in die Kritik.
  • Der Spruch wurde als Anspielung auf nationalsozialistische Ideen gedeutet.
  • Lange schwieg Sweeney – bis jetzt.
Mehr anzeigen

Die US-Schauspielerin Sydney Sweeney (28) war dieses Jahr oft in der Kritik. Vor allem aber wegen einer American Eagle Jeans Werbung. Der Slogan «Sydney Sweeney has great jeans», bei dem das Wort «genes» durchgestrichen und durch «jeans» ersetzt wurde, sorgte für Aufregung.

Damit verwende die Kampagne eine Sprache, die an Propaganda aus dem Nationalsozialismus und «Rassenhygiene» erinnere, heisst es in den sozialen Medien. Im Nationalsozialismus wurde die Idee verbreitet, dass sich weisse Menschen bevorzugt fortpflanzen sollten, um «gute Gene» zu erhalten.

«Eine blauäugige, blonde, weisse Frau als Symbol für perfekte Gene zu inszenieren, wirkt befremdlich», schrieb damals ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer Kommentar war noch direkter: «Erinnert mich irgendwie an Deutschland in den 1930ern.»

American Eagle äusserte sich in einem Instagram-Beitrag zur Kontroverse – ging jedoch nicht auf die politischen Vorwürfe ein. Darin hiess es, es gehe «nur um Jeans».

Sydney Sweeney hingegen schwieg. 

«Ich versuche Menschen zusammenzubringen»

Vor rund einem Monat wurde sie in einem Interview mit «GQ» auf den Shitstorm und die Kontroverse angesprochen. «Ich habe Werbung für Jeans gemacht», sagte Sweeney gelassen. «Ich meine, die Reaktion war definitiv eine Überraschung, aber ich liebe Jeans.» Und weiter: «Wenn ich mich zu einem Thema äussern will, werden es die Leute erfahren», so Sweeney. 

Offenbar will sich der «Euphoria»-Star nun doch zum Thema äussern. Mit dem Magazin «People» hat sich die Schauspielerin jetzt erstmals über die Kontroverse geäussert.

«Ich war ehrlich gesagt überrascht von der Reaktion», erzählt Sweeney. «Ich habe es getan, weil ich die Jeans und die Marke liebe. Ich teile nicht die Ansichten, die manche Leute mit der Kampagne in Verbindung gebracht haben. Viele haben mir Motive und Eigenschaften zugeschrieben, die einfach nicht wahr sind», stellt die Schauspielerin klar.

«Jeder, der mich kennt, weiss, dass ich immer versuche, Menschen zusammenzubringen. Ich bin gegen Hass und Spaltung», so Sweeney.

Sie bereue es, geschwiegen zu haben. «In der Vergangenheit war es meine Haltung, niemals auf negative oder positive Presse zu reagieren, aber in letzter Zeit habe ich erkannt, dass mein Schweigen zu diesem Thema die Kluft nur vergrössert und nicht geschlossen hat», so Sweeney zu «People».

Ist es Zufall, dass sich Sweeney plötzlich versöhnlich gibt? Kaum. Zurzeit ist die Schauspielerin auf Promotour für ihren neuen Thriller «The Housemaid», der ab dem 22. Januar in den Kinos zu sehen sein wird.

Meistgelesen

Funiciello masslos enttäuscht: «In welcher Welt werden Schafe besser geschützt als Frauen?»
Letztes Antonow An-22 in Russland abgestürzt – sieben Tote
US-Regierung darf Akten zu Epstein-Vertrauter Maxwell freigeben
IV-Rentnerin verliert 20'000 Franken – Bundesrätin stellt jetzt Verjährungsfrist infrage
«Schweizer Bürger sind entsetzt» – das sagt der Bundesrat