US-Schauspielerin Sydney Sweeney musste viel Kritik wegen einer Jeans-Werbung einstecken. Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die Schauspielerin Sydney Sweeney steht wegen einer umstrittenen Jeans-Werbung in der Kritik. Jetzt äussert sie sich erstmals zu den Vorwürfen – und zeigt Reue über ihr bisheriges Schweigen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sydney Sweeney geriet wegen einer American-Eagle-Werbung mit dem Slogan «Sydney Sweeney has great jeans» in die Kritik.

Der Spruch wurde als Anspielung auf nationalsozialistische Ideen gedeutet.

Lange schwieg Sweeney – bis jetzt. Mehr anzeigen

Die US-Schauspielerin Sydney Sweeney (28) war dieses Jahr oft in der Kritik. Vor allem aber wegen einer American Eagle Jeans Werbung. Der Slogan «Sydney Sweeney has great jeans», bei dem das Wort «genes» durchgestrichen und durch «jeans» ersetzt wurde, sorgte für Aufregung.

Damit verwende die Kampagne eine Sprache, die an Propaganda aus dem Nationalsozialismus und «Rassenhygiene» erinnere, heisst es in den sozialen Medien. Im Nationalsozialismus wurde die Idee verbreitet, dass sich weisse Menschen bevorzugt fortpflanzen sollten, um «gute Gene» zu erhalten.

«Eine blauäugige, blonde, weisse Frau als Symbol für perfekte Gene zu inszenieren, wirkt befremdlich», schrieb damals ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer Kommentar war noch direkter: «Erinnert mich irgendwie an Deutschland in den 1930ern.»

American Eagle äusserte sich in einem Instagram-Beitrag zur Kontroverse – ging jedoch nicht auf die politischen Vorwürfe ein. Darin hiess es, es gehe «nur um Jeans».

Sydney Sweeney hingegen schwieg.

«Ich versuche Menschen zusammenzubringen»

Vor rund einem Monat wurde sie in einem Interview mit «GQ» auf den Shitstorm und die Kontroverse angesprochen. «Ich habe Werbung für Jeans gemacht», sagte Sweeney gelassen. «Ich meine, die Reaktion war definitiv eine Überraschung, aber ich liebe Jeans.» Und weiter: «Wenn ich mich zu einem Thema äussern will, werden es die Leute erfahren», so Sweeney.

Offenbar will sich der «Euphoria»-Star nun doch zum Thema äussern. Mit dem Magazin «People» hat sich die Schauspielerin jetzt erstmals über die Kontroverse geäussert.

«Ich war ehrlich gesagt überrascht von der Reaktion», erzählt Sweeney. «Ich habe es getan, weil ich die Jeans und die Marke liebe. Ich teile nicht die Ansichten, die manche Leute mit der Kampagne in Verbindung gebracht haben. Viele haben mir Motive und Eigenschaften zugeschrieben, die einfach nicht wahr sind», stellt die Schauspielerin klar.

«Jeder, der mich kennt, weiss, dass ich immer versuche, Menschen zusammenzubringen. Ich bin gegen Hass und Spaltung», so Sweeney.

Sie bereue es, geschwiegen zu haben. «In der Vergangenheit war es meine Haltung, niemals auf negative oder positive Presse zu reagieren, aber in letzter Zeit habe ich erkannt, dass mein Schweigen zu diesem Thema die Kluft nur vergrössert und nicht geschlossen hat», so Sweeney zu «People».

Ist es Zufall, dass sich Sweeney plötzlich versöhnlich gibt? Kaum. Zurzeit ist die Schauspielerin auf Promotour für ihren neuen Thriller «The Housemaid», der ab dem 22. Januar in den Kinos zu sehen sein wird.