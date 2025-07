Ein Wortspiel mit «jeans» und «genes» in einer neuen American-Eagle-Kampagne mit Sydney Sweeney sorgt für Empörung. Es erinnere an die NS-Ideologie, heisst es.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine American-Eagle-Kampagne mit Sydney Sweeney sorgt für Kritik, weil der Slogan «Sydney Sweeney has great jeans» mit dem durchgestrichenen Wort «genes» Assoziationen zu NS-Ideologie und Eugenik weckt.

Eine blonde, blauäugige, weisse Frau als Symbol für «perfekte Gene» erinnere an Propaganda aus dem Dritten Reich, heisst es in den sozialen Medien.

Trotz des Shitstorms blieb eine Reaktion von American Eagle und Sweeney bislang aus – die Aktie des Unternehmens legte seit dem Kampagnenstart dennoch um 17 Prozent zu. Mehr anzeigen

Eine neue Werbekampagne von American Eagle mit Schauspielerin Sydney Sweeney (27) hat Empörung ausgelöst. Spezifisch der Slogan «Sydney Sweeney has great jeans», bei dem das Wort «genes» durchgestrichen und durch «jeans» ersetzt ist.

Damit verwende die Kampagne eine Sprache, die an Propaganda aus dem Nationalsozialismus und «Rassenhygiene» erinnere, heisst es in den sozialen Medien. Im Nationalsozialismus wurde die Idee verbreitet, dass sich weisse Menschen bevorzugt fortpflanzen sollten, um «gute Gene» zu erhalten.

Daran fühlen sich viele durch die Werbekampagne nun erinnert. Auf Instagram schreibt ein Nutzer: «Eine blauäugige, blonde, weisse Frau als Symbol für perfekte Gene zu inszenieren, wirkt befremdlich.» Ein anderer Kommentar ist noch direkter: «Erinnert mich irgendwie an Deutschland in den 1930ern.»

American-Eagle-Aktie hat zugelegt

Einige führen den Slogan auf die Abwesenheit von nicht-weissen Mitarbeiter*innen zurück: «Das passiert, wenn man keine Menschen mit anderer Hautfarbe im Raum hat. Vor allem in Zeiten wie diesen. Diese Werbekampagne war so sehr auf dieses ‹clevere› Wortspiel und diesen Stunt fixiert, dass die Leute im Raum übersehen haben, was für alle Nicht-Weissen so offensichtlich war.»

American Eagle hat bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert. Auch Sydney Sweeney hat sich nicht geäussert. Trotz des Backlashes scheint die Kampagne für American Eagle aber zu funktioniert: Seit dem Launch hat ihre Aktie 17 Prozent zugelegt.

Mehr aus dem Ressort