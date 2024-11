Door Sylvester Stallone gemaakt schilderij levert ruim 400.000 dollar op https://t.co/xBZ856uGUf — NU.nl (@NUnl) November 24, 2024

Sylvester Stallone könnte in Erwägung ziehen, sich ganz der Malerei zu widmen, nachdem eines seiner Werke bei einer Auktion für die AIDS-Forschung fast eine halbe Million US-Dollar eingebracht hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sylvester Stallone liess bei einer Gala der Stiftung amfAR in Las Vegas sein Gemälde «Knocking Heads» versteigern.

Das Kunstwerk des Schauspielers brachte 410'000 US-Dollar ein.

Das Gemälde, entstanden nach «Creed II», zeigt leuchtende Farben und nachdenkliche Gesichter.

Neben dem Kunstwerk wurde auch eine Gastrolle in Stallones Serie «Tulsa King» für 300'000 US-Dollar versteigert.

Stallone und seine Frau wurden mit einem Award of Instpiration geehrt. Mehr anzeigen

Wer es noch nicht wusste: Sylvester Stallone (78) malt. Nicht Vollzeit als Profi, aber anscheinend so gut, dass jemand bereit war, 410'000 US-Dollar (umgerechnet rund 367'000 Franken) für ein Kunstwerk von ihm zu bezahlen.

So geschehen an einer Gala der Stiftung für AIDS-Forschung, kurz amfAR, die in Las Vegas eine Wohltätigkeitsveranstaltung ausrichtete. Dort waren auch der «Rocky»-Star und seine Frau Jennifer Flavin (56) geladen. Das Paar wurde am Anlass mit einem Award of Inspiration für ihren Charity-Einsatz geehrt.

Durch den Abend führte Jay Leno (74), der sich erst kürzlich durch einen schweren Sturz erhebliche Blessuren zuzog. Insgesamt konnten am Abend laut «The Hollywood Reporter» über drei Millionen US-Dollar gesammelt werden.

Gemälde «Knocking Heads» entstand nach «Creed II»

Einen grossen Beitrag zu den gesammelten Spenden leistete ein versteigertes Gemälde, das von Sylvester Stallone höchstpersönlich gemalt wurde. Für fast eine halbe Million US-Dollar wechselte das farbenfrohe Bild den Besitzer.

Das Kunstwerk mit dem Titel «Knocking Heads» ist voller knalliger Grün-, Gelb- und Rottöne. Darauf zu sehen sind nachdenkliche Gesichter und eine Darstellung von Stallone als der ikonische Charakter Rocky Balboa. Wie «The Hollywood Reporter» berichtet, soll das Gemälde nach «Creed II» entstanden sein.

Neben dem Kunstwerk wurde ausserdem eine Rolle für die nächste Staffel von «Tulsa King» versteigert. Die Serie mit Sylvester Stallone läuft auf Paramount+. David Glasser (53), Produzent der Serie, bot eine sogenannte Walk-on-Screen-Rolle an, die für 300'000 US-Dollar (umgerechnet rund 268'000 Franken) wegging.

