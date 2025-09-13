Sylvie Meis erklärt Warnsignale beim Männer-Dating

ARCHIV - Moderatorin Sylvie Meis steht bei der Premiere zur neuen Staffel der Dating-Show «Love Island VIP» auf dem Roten Teppich im Cinenova Kino. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Keystone

Sylvie Meis spricht offen über problematisches Verhalten beim Dating. Die Moderatorin von «Love Island VIP» erklärt, welche Warnsignale Frauen ernst nehmen sollten – und warum sie bei Lügen keinen zweiten Blick riskiert.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sylvie Meis nennt beim Dating als Warnsignale Männer, die anfangs mit Aufmerksamkeit überhäufen, dann plötzlich schweigen, sowie frühe Lügen im Kennenlernen.

Solche Verhaltensmuster seien für sie klare «Red Flags», bei denen man die Beziehung abbrechen sollte.

Die 47-Jährige moderiert aktuell die neue Staffel von «Love Island VIP» auf RTLzwei, während ihr Privatleben weiterhin mediales Interesse weckt. Mehr anzeigen

Model und Moderatorin Sylvie Meis ("Love Island VIP") hat Warnsignale identifiziert, bei denen man beim Dating mit Männern misstrauisch werden sollte. «Ich finde schon, dass es Red Flags, also Warnsignale, beim Dating mit Männern gibt.

Eins ist, wenn er dich am Anfang mit Nachrichten und Liebe überschüttet, dann aber plötzlich stumm wird und sich zurückzieht. Und dieses Spiel wiederholt», sagte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Dann müsse man das Gefühl haben, dass nur ein Spiel gespielt werde. «Das ist für mich eine riesige Red Flag», unterstrich Meis.

«Da sollte man am besten direkt abbrechen»

Eine andere sei, wenn man schon ganz am Anfang des Kennenlernens bemerke, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen können. «Wenn sich da schon Lügen einschleichen», sagte Meis. «Da sollte man am besten direkt abbrechen.» Der englische Begriff «Red Flag» bezeichnet Warnzeichen für potenziell problematisches Verhalten einer anderen Person.

Meis hat sich mittlerweile eine gewisse Expertise bei der Analyse von Dating-Verhalten erarbeitet. Ganz frisch ist eine neue Staffel der Show «Love Island VIP» bei RTLzwei angelaufen (immer donnerstags um 20.15 Uhr und sieben Tage vorab auf RTL+). Eine Gruppe bekannter Singles flirtet dabei in einer luxuriösen Villa. Meis führt als Moderatorin durch die Verpartnerungsshow. Sie selbst war von 2005 bis 2013 mit dem Fussballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.