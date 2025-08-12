«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis Sylvie Meis moderiert die zweite Staffel «Love Island VIP». Bild: picture alliance / ABBfoto In einem Interview wurde Meis gefragt, ob sie sich eine Gastrolle auf dem «Traumschiff» von Kapitän Florian Silbereisen vorstellen könnte. Sie antwortete, sie kenne das Format nicht. Bild: Axel Heimken/dpa «Traumschiff» - ohne Sylvie Meis Sylvie Meis moderiert die zweite Staffel «Love Island VIP». Bild: picture alliance / ABBfoto In einem Interview wurde Meis gefragt, ob sie sich eine Gastrolle auf dem «Traumschiff» von Kapitän Florian Silbereisen vorstellen könnte. Sie antwortete, sie kenne das Format nicht. Bild: Axel Heimken/dpa

Über diesen Neuzugang hätte sich Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger auf der MS Amadea bestimmt gefreut: Sylvie Meis. Doch die Moderatorin winkt ab – beim «Traumschiff» will sie nicht anheuern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Florian Silbereisen schippert seit 2019 als Kapitän Max Parger auf dem TV-Schiff «Traumschiff».

Moderatorin Sylvie Meis wurde in einem Interview gefragt, ob sie sich auf der MS Amadea einen Gastauftritt vorstellen könnte.

Doch Meis kennt die beliebte ZDF-Serie nicht einmal. Mehr anzeigen

Wenn die MS Amadea mit Kapitän Max Prager alias Florian Silbereisen über die Weltmeere schippert und sich an Bord viele kleine und grosse Dramen abspielen, sitzt eine treue Fangemeinde vor dem TV-Bildschirm.

Das ZDF-Format zählt zu den beliebtesten Serien im deutschen TV-Universum. So lockte die Sendung auch schon zig Promis an, die sich eine Gastrolle sicherten – wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, Inka Bause, Heinz Hoenig und Joko Winterscheidt.

Nur eine Person lässt der «Traumschiff»-Rummel kalt: Moderatorin Sylvie Meis. In einem Interview wurde sie kürzlich gefragt, ob sie sich eine Gastrolle bei Kapitän Silbereisen auf dem Schiff vorstellen könnte.

Meis antwortete cool: «Das habe ich noch nie gesehen, habe nur davon gehört.» In Holland – Meis Heimat … kenne man nur die englische Version davon mit dem Namen «Love Boat».

Lieber «Love Island» als «Traumschiff»

Die holländische Entertainerin Moderatorin hat auf Instagram bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Love Island VIP» bereits sehnsüchtig erwartet werden – ein bekanntes Format, das sie seit 2021 moderiert.

Die Produktion ist bestätigt, die Dreharbeiten sollen bald starten, wie Meis und ITV Studios Germany via Instagram mitgeteilt haben. Auch ein Casting-Aufruf läuft bereits – entsprechend könnte eine Ausstrahlung im Herbst 2025 starten.

