  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Traumschiff»? «Nie gesehen!» Sylvie Meis zeigt Florian Silbereisen die kalte Schulter

Carlotta Henggeler

12.8.2025

«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis
«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis. Sylvie Meis moderiert die zweite Staffel «Love Island VIP». 

Sylvie Meis moderiert die zweite Staffel «Love Island VIP». 

Bild: picture alliance / ABBfoto

«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis. In einem Interview wurde Meis gefragt, ob sie sich eine Gastrolle auf dem «Traumschiff» von Kapitän Florian Silbereisen vorstellen könnte. Sie antwortete, sie kenne das Format nicht. 

In einem Interview wurde Meis gefragt, ob sie sich eine Gastrolle auf dem «Traumschiff» von Kapitän Florian Silbereisen vorstellen könnte. Sie antwortete, sie kenne das Format nicht. 

Bild: Axel Heimken/dpa

«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis
«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis. Sylvie Meis moderiert die zweite Staffel «Love Island VIP». 

Sylvie Meis moderiert die zweite Staffel «Love Island VIP». 

Bild: picture alliance / ABBfoto

«Traumschiff» - ohne Sylvie Meis. In einem Interview wurde Meis gefragt, ob sie sich eine Gastrolle auf dem «Traumschiff» von Kapitän Florian Silbereisen vorstellen könnte. Sie antwortete, sie kenne das Format nicht. 

In einem Interview wurde Meis gefragt, ob sie sich eine Gastrolle auf dem «Traumschiff» von Kapitän Florian Silbereisen vorstellen könnte. Sie antwortete, sie kenne das Format nicht. 

Bild: Axel Heimken/dpa

Über diesen Neuzugang hätte sich Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger auf der MS Amadea bestimmt gefreut: Sylvie Meis. Doch die Moderatorin winkt ab – beim «Traumschiff» will sie nicht anheuern.

Carlotta Henggeler

12.08.2025, 12:00

12.08.2025, 12:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Florian Silbereisen schippert seit 2019 als Kapitän Max Parger auf dem TV-Schiff «Traumschiff». 
  • Moderatorin Sylvie Meis wurde in einem Interview gefragt, ob sie sich auf der MS Amadea einen Gastauftritt vorstellen könnte.
  • Doch Meis kennt die beliebte ZDF-Serie nicht einmal.
Mehr anzeigen

Wenn die MS Amadea mit Kapitän Max Prager alias Florian Silbereisen über die Weltmeere schippert und sich an Bord viele kleine und grosse Dramen abspielen, sitzt eine treue Fangemeinde vor dem TV-Bildschirm.

Das ZDF-Format zählt zu den beliebtesten Serien im deutschen TV-Universum. So lockte die Sendung auch schon zig Promis an, die sich eine Gastrolle sicherten – wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, Inka Bause, Heinz Hoenig und Joko Winterscheidt.

Nur eine Person lässt der «Traumschiff»-Rummel kalt: Moderatorin Sylvie Meis. In einem Interview wurde sie kürzlich gefragt, ob sie sich eine Gastrolle bei Kapitän Silbereisen auf dem Schiff vorstellen könnte. 

Stelldichein der Schlagerstars. Darum ersetzt Beatrice Egli ihren Duettpartner Florian Silbereisen

Stelldichein der SchlagerstarsDarum ersetzt Beatrice Egli ihren Duettpartner Florian Silbereisen

Meis antwortete cool: «Das habe ich noch nie gesehen, habe nur davon gehört.» In Holland – Meis Heimat … kenne man nur die englische Version davon mit dem Namen «Love Boat».

Lieber «Love Island» als «Traumschiff»

Die holländische Entertainerin Moderatorin hat auf Instagram bekanntgegeben, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Love Island VIP» bereits sehnsüchtig erwartet werden – ein bekanntes Format, das sie seit 2021 moderiert. 

Die Produktion ist bestätigt, die Dreharbeiten sollen bald starten, wie Meis und ITV Studios Germany via Instagram mitgeteilt haben. Auch ein Casting-Aufruf läuft bereits – entsprechend könnte eine Ausstrahlung im Herbst 2025 starten. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Goldener Leopard für Jackie Chan: «Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen»

Goldener Leopard für Jackie Chan: «Heute bin ich 71, und kann noch immer kämpfen»

Der legendäre Action-Star Jackie Chan wird vom Locarno Film Festival mit dem «Pardo alla Carriera» ausgezeichnet. blue News begleitete seinen Auftritt auf dem Red Carpet und der Piazza Grande hautnah.

10.08.2025

Meistgelesen

Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
Polizei nimmt Street-Parade-Diebesbande hoch – und findet 40 Handys
Dramatische Szenen bei Konzert von Schlagerstar Naschenweng
Hält Viktor Orbán Zebras auf seinem Luxusanwesen?
Nöldi Forrer: «Meine Partnerin ist bei der Geburt eingeschlafen»

Mehr aus dem Ressort

Beatrice Egli zu Florian Silbereisen. «Freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden»

Beatrice Egli zu Florian Silbereisen«Freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden»

Schlagersängerin ist 41 geworden. So atemlos schön sah Helene Fischer vor 20 Jahren aus

Schlagersängerin ist 41 gewordenSo atemlos schön sah Helene Fischer vor 20 Jahren aus

Unterwäsche und Gebet. Das sind die kuriosen Bühnen-Rituale von Florian Silbereisen

Unterwäsche und GebetDas sind die kuriosen Bühnen-Rituale von Florian Silbereisen

Mehr zum Thema

Gerüchteküche brodelt. Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

Gerüchteküche brodeltPlant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

Im Podcast von Freund Travis Kelce. Taylor Swift kündigt neues Album an

Im Podcast von Freund Travis KelceTaylor Swift kündigt neues Album an

Erwartungen zurückgeschraubt. Netflix verlängert nun doch mit Harry und Meghan – neuer Deal offenbar weniger lukrativ

Erwartungen zurückgeschraubtNetflix verlängert nun doch mit Harry und Meghan – neuer Deal offenbar weniger lukrativ