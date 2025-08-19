  1. Privatkunden
Aus Kostengründen SRF-«Tagesschau» erfährt bedeutende Änderung

Carlotta Henggeler

19.8.2025

«Tagesschau kompakt»: Die Anchors
«Tagesschau kompakt»: Die Anchors. Durch die «Tagesschau kompakt»-Sendungen führen die bisherigen «Tagesschau»-Moderatoren Florence Fischer … 

Durch die «Tagesschau kompakt»-Sendungen führen die bisherigen «Tagesschau»-Moderatoren Florence Fischer … 

Bild: SRF

«Tagesschau kompakt»: Die Anchors. … und Claudio Spescha. Dazu stossen neu dazu …

… und Claudio Spescha. Dazu stossen neu dazu …

Bild: SRF

«Tagesschau kompakt»: Die Anchors. … Sandra Büchi …

… Sandra Büchi …

Bild: SRF

«Tagesschau kompakt»: Die Anchors. … und Kollegin Isabel Gajardo. Gajardo und Büchi sind Teil des bisherigen Inland-Teams.

… und Kollegin Isabel Gajardo. Gajardo und Büchi sind Teil des bisherigen Inland-Teams.

Bild: SRF

«Tagesschau kompakt»: Die Anchors. Ostschweizkorrespondent Philipp Inauen und …

Ostschweizkorrespondent Philipp Inauen und …

Bild: SRF

«Tagesschau kompakt»: Die Anchors. Andreas Kohli von «SRF Börse» komplettieren das Team. 

Andreas Kohli von «SRF Börse» komplettieren das Team. 

Bild: SRF

Seit Montag wird die «Tagesschau»-Ausgabe am Mittag und am frühen Nachmittag – aus Kostengründen – in einer Snack-Variante serviert. Was denkst du über die «Tagesschau» to go?

Carlotta Henggeler

19.08.2025, 18:31

19.08.2025, 18:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aus Kostengründen schrumpft die «Tagesschau» um 12.45 und um 18 Uhr zur «Tagesschau kompakt»-Ausgabe.
  • In maximal fünf Minuten werden die Breaking News des Tages fein portioniert und als «Tagesschau kompakt» serviert. 
  • Die Neuerung geht auf die SRF-Sparmassnahmen zurück. Top oder Flop?
Mehr anzeigen

Kurz, kürzer, mini: Die «Tagesschau»-Ausgaben um 12.45 Uhr und 18 Uhr sind seit Montag, 18. August, zur kompakten Ausgabe geschrumpft. 

Die wichtigsten News werden dir portioniert in maximal 5 Minuten präsentiert.

In der Mittagsausgabe am Dienstag standen folgende Breaking News auf Snack-Tablett: der Sondergipfel in Washington, eine Einschätzung über ein mögliches Treffen Russlands und der Ukraine, ein Update zur Waffenruhe der Hamas und ein Beitrag zu den Lohnforderungen der Travaille Suisse. 

Zackig moderierte News-Anchor Isabel Gajardo durch den Newsflash und im Schnellzug-Tempo war die Ausgabe vorbei. Eben, wie versprochen, im Kurzformat.

Nachrichten zum Snacken in einer Zeit, in der die Zuschauer-Aufmerksamkeit auf Tiktok-Userzeit reduziert ist. 

«Tagesschau kompakt» wegen SRF-Sparmassnahmen

Die neue «Tagesschau kompakt» wird werktags um 12.45 Uhr und 18 Uhr ausgestrahlt, ist rund fünf Minuten lang und «informiert prägnant über das Tagesgeschehen», informierte SRF über die Neuerung. Und am Weekend entfällt die Mittagsausgabe ganz.

Sparkurs geht weiter. Jetzt streicht SRF auch «Tagesschau»-Sendungen zusammen

Sparkurs geht weiterJetzt streicht SRF auch «Tagesschau»-Sendungen zusammen

Die Mini-«Tagesschauen» sind Teil des Transformations- und Sparprojekts «SRF 4.0» und wurden im Oktober 2024 beschlossen.

Entspricht das neue geschrumpfte Nachrichtenformat dem heutigen Zeitgeist? Ist die «Tagesschau kompakt» Top oder Flop? Teile uns deine Meinung mit!

Hast du die «Tagesschau kompakt» gesehen?

