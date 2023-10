«Tatort»-Star bricht in Tränen aus

Knallhartes TV-Verhör: «Tatort»-Star ChrisTine Urspruch bricht in Tränen aus ChrisTine Urspruch kann sich nicht mehr halten, als sie von Irina Schlauch angegangen wird. Sie hat in der Sendung «Die Verräter» nun die Seite gewechselt und tut sich damit schwer. 05.10.2023

«Tatort»-Star ChrisTine Urspruch bricht bei «Die Verräter» in Tränen aus.

Sie wechselt bei der Show zu den Verrätern und die Konkurrenz wird sogleich misstrauisch.

Sie wisse nicht, ob sie das bis zum Schluss durchstehe – damit meint sie die in der Sendung erwünschte Geheimnistuerei. Mehr anzeigen

In der Sendung «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» müssen prominente Kandidat*innen herausfinden, wer von ihnen ein «Loyaler» ist und wer ein «Verräter».

Das ging «Tatort»-Star ChrisTine Urspruch zu nah und sie ist vor laufender Kamera völlig aufgelöst. Doch warum?

Nachdem Schauspieler Florian Fitz als Verräter entblösst worden ist, suchen die beiden übrigen Verräter, Rapper Jalil und Sängerin Anna-Carina Woitschak, einen Loyalen, der auf ihre Seite kommt.

Der Seitenwechsel zu den Verrätern

Diese Einladung bekommt schliesslich ChrisTine Urspruch – was sie emotional macht: «In der Nacht klopfte es irgendwann an meiner Tür und dann bekam ich den Brief. Ich habe ihn geöffnet und es ratterte in meinem Kopf: Was soll ich machen? Ich habe nichts zu verlieren. Ich nehme das Angebot an. Ich bin eine Verräterin.»

Sie sei überrascht gewesen, Jalil und Anna-Carina als andere Verräter zu sehen: «Aber wir sind jetzt Brüder und Schwestern im Herzen.»

Urspruch mache sich ausserdem Sorgen darüber, entlarvt zu werden. Tatsächlich äussert sich am nächsten Morgen Irina Schlauch schroff ihr gegenüber, worauf die «Tatort»-Darstellerin in Tränen ausbricht.

ChrisTine Urspruch findet es «geil»

Schlauch kommentiert nur: «Ich glaube, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Einerseits hat das so ein bisschen meinen Verdacht wieder bestätigt, andererseits tat es mir in dem Moment wirklich leid.»

Die Situation belaste Urspruch sehr, also der Seitenwechsel. Unter Tränen sagt sie im Einzelinterview: «Es ist natürlich auch der Druck, der dazu kommt. Ich weiss auch nicht, ob ich das durchstehe bis zum Schluss.» Sie finde den Wechsel aber auch «geil».

In der Show hintergehen sich insgesamt 16 Kandidat*innen, das Preisgeld liegt bei 50'000 Euro. Drei Verräter versuchen dabei, jede Nacht einen anderen Teilnehmer zu eliminieren.

