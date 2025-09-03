Schauspieler Richy Müller spielt «Tatort»-Kriminalhauptkommissar Thorsten Lannert (Richy Müller). Benoit Linder/SWR/dpa

Richy Müller, bekannt aus dem «Tatort», gehört zur Elite der deutschen Schauspielszene. Doch sein Weg dorthin war von finanziellen Schwierigkeiten geprägt, wie er nun erzählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Tatort»-Kommissar Richy Müller sprach offen über seine finanziellen Probleme und Schulden in den 1980er Jahren.

Er lehnte aus Überzeugung unpassende Rollen ab, was zeitweise zu beruflichen und finanziellen Engpässen führte.

Erst Anfang der 1990er Jahre stabilisierte sich seine Situation, seither ist er ein bekannter Name im deutschen TV und Film. Mehr anzeigen

Schauspieler Richy Müller kennt man als hartgesottenen Kommissar Thorsten Lannert im «Tatort» aus Stuttgart.

In einem neuen Gespräch mit Journalist Jörg Assenheimer beim «SWR4 Promitalk» hat der «Tatort»-Star über seine früheren finanziellen Herausforderungen gesprochen. Der Schauspieler, der mit bürgerlichem Namen Hans-Jürgen Müller heisst, gab Einblicke in die schwierigen Zeiten seiner Karriere.

«Lieber Miese auf dem Konto als Miese auf der Seele», lautet ein Motto, das Müller geprägt hat. Diese Einstellung entwickelte er in einer Phase, in der er wenig Arbeit hatte und die angebotenen Rollen nicht seinen Vorstellungen entsprachen.

Er stand vor der Wahl zwischen finanzieller Sicherheit und seinem Gewissen. «Ich habe mich immer gegen die Dinge entschieden, die mir im Magen gelegen hätten», erklärt Müller. Diese Entscheidungen führten zu finanziellen Engpässen, aber er behielt ein gutes Gewissen.

Richy Müller musste sich über Wasser halten

In den späten 1980er Jahren hatte Müller fast 200'000 Mark Schulden, entspricht heute zirka 102'200 Euro. Richy Müller beschreibt sich als Bauchmensch und betont, dass die wenigen Male, in denen er gegen sein Gefühl handelte, einen bitteren Nachgeschmack hinterliessen.

Um über die Runden zu kommen, nahm er Rollen an, die ihm halfen, sich über Wasser zu halten, wie etwa im «Traumschiff» 1983. Dort knüpfte er wichtige Kontakte, die seine Karriere ins Rollen brachten.

Eine Rolle in einer ZDF-Serie half ihm, einen finanziellen Grundstock zu schaffen, obwohl er noch immer mit Schulden zu kämpfen hatte. «Es hat bis Anfang der Neunziger gedauert», erinnert sich Müller. Heute ist er aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken.

