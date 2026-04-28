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Kampf gegen KI-Fakes Taylor Swift beantragt Markenschutz auf ihre Stimme und Aussehen

Oliver Kohlmaier

28.4.2026

Megastar Taylor Swift hat Markenschutz auf ihre Stimme und ihr Aussehen angemeldet.
Megastar Taylor Swift hat Markenschutz auf ihre Stimme und ihr Aussehen angemeldet.
Jordan Strauss/AP/dpa-tmn

Für Künstler*innen sind Fälschungen durch künstliche Intelligenz ein echtes Problem. Um sich gegen die Bedrohung zu schützen, hat Mega-Star Taylor Swift nun Markenschutz auf ihre Stimme und ihr Aussehen angemeldet.

Redaktion blue News

28.04.2026, 22:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • US-Sängerin Taylor Swift hat beim Patentamt Markenschutz auf ihre Stimme sowie ihr Aussehen angemeldet.
  • Laut einem Patentanwalt sind die Anträge «gezielt» erstellt worden, um Swift vor der Bedrohung durch künstliche Intelligenz zu schützen. 
  • Dem Schauspieler Matthew McConaughey wurde bereits 2025 acht Markenrechte erteilt.
Mehr anzeigen

Im Kampf gegen KI-Fälschungen hat US-Sängerin Taylor Swift Markenschutz auf ihre Stimme sowie ihr Aussehen angemeldet. Dies berichtet das US-Portal «Variety».

Demnach wurden am vergangenen Freitag drei Anträge mit zwei Audio-Aufnahmen sowie einem Foto des Mega-Stars von Swifts Unternehmen TAS Rights Management beim US-Patentamt eingereicht.

In der ersten Aufnahme sagt sie Sängerin lediglich «Hey, it’s Taylor Swift», in der zweiten «Hey, it’s Taylor». Das Foto zeigt die Sängerin , die «eine rosa Gitarre mit schwarzem Gurt hält und einen bunten, schillernden Body sowie silberne Stiefel trägt». Dabei steht sie auf einer rosa Bühne vor einem bunten Mikrofon, im Hintergrund sind violette Lichter zu sehen.

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Matthew McConaughey hat schon Markenschutz

Entdeckt hatte die Anmeldungen der US-Patentanwalt Josh Gerben. Ihm zufolge spiegeln die Anträge die wachsende Besorgnis der Stars wider, dass Künstliche Intelligenz den Künstler*innen die Kontrolle über ihre Stimme und ihr Aussehen ohne deren Zustimmung entziehen könnte.

Wie Gerben in seinem Blog schreibt, seien die Anträge «gezielt» erstellt worden, um Swift vor solchen Bedrohungen zu schützen. Der Schutz der Stimme als Marke sei ein neues Phänomen und es sei bisher unklar, ob es vor Gericht Bestand haben wird.

Taylor Swift folgt damit dem Beispiel von Schauspieler Matthew McConaughey. Dessen Anwälte hatten 2025 einen ähnlichen Markenschutz für ihren Mandanten beantragt. Das US-Patent- und Markenamt erteilte McConaughey schliesslich insgesamt acht Markenrechte.

Eigentlich sind Markenzeichen nicht dazu gedacht, das allgemeine Erscheinungsbild, die Stimme oder die Persönlichkeit einer Person zu schützen. Die Anwälte von McConaughey argumentieren dem Bericht zufolge jedoch, dass ein solcher Markenschutz zusätzliche Rechtsmittel über die herkömmlichen Ansprüche bietet, um gegen KI-generierte Inhalte vorzugehen.

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