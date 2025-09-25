  1. Privatkunden
Anfang Oktober in den blue Cinemas Taylor Swift feiert Album-Premiere mit neuem Film

Sven Ziegler

25.9.2025

Taylor Swifts neues Album heisst «The Life of a Showgirl». (Archivbild)
Taylor Swifts neues Album heisst «The Life of a Showgirl». (Archivbild)
Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Taylor Swift feiert die Veröffentlichung ihres neuen Albums mit einem weltweiten Kinoevent. Vom 3. bis 5. Oktober läuft «The Official Release Party of a Showgirl» auch in der Schweiz – in allen grossen blue Cinemas.

Redaktion blue News

25.09.2025, 09:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Taylor Swift veröffentlicht am 3. Oktober ihr neues Album «The Life of a Showgirl».
  • Parallel dazu läuft für ein Wochenende der Film «The Official Release Party of a Showgirl» in den Kinos.
  • In der Schweiz können Swifties den Event in den blue Cinemas erleben – der Vorverkauf läuft bereits.
Mehr anzeigen

Taylor Swift verbindet die Veröffentlichung ihres zwölften Studioalbums «The Life of a Showgirl» mit einem besonderen Kinoerlebnis. Weltweit wird vom 3. bis 5. Oktober der Film «The Official Release Party of a Showgirl» gezeigt – auch in der Schweiz.

Der Film dauert 89 Minuten und unterscheidet sich deutlich von klassischen Konzertproduktionen. Swifties erwartet die exklusive Weltpremiere des Musikvideos zur Single «The Fate of Ophelia», ergänzt durch brandneue Lyric-Videos sowie ausführliche Einblicke in die Entstehung des Albums. Dazu kommen persönliche Kommentare von Taylor Swift, die Szene für Szene erklärt, was sie inspiriert hat.

«The Life of a Showgirl» in den blue Cinemas

Das Konzept knüpft an die berühmten «Secret Sessions» an, bei denen Swift in früheren Jahren ausgewählte Fans zu privaten Album-Listening-Partys einlud. Mit dem Kinoevent wird diese Nähe nun auf eine globale Bühne gehoben. Swift selbst bezeichnete die Filmreihe als «dazzling soirée» – eine glitzernde Feier, bei der auch das passende Outfit gefragt ist.

Die besten Bilder und Videos. Mega-Show mit Schlussfurioso – Taylor Swift entzückt die Schweiz

Die besten Bilder und VideosMega-Show mit Schlussfurioso – Taylor Swift entzückt die Schweiz

In der Schweiz ist «The Official Release Party of a Showgirl» in den blue Cinemas zu sehen. Gezeigt wird der Film unter anderem in Zürich, Bern, St. Gallen, Luzern, Genf, Winterthur und Chur. Der Vorverkauf für die Vorstellungen am 3., 4. und 5. Oktober läuft bereits. Fans, die bei der Premiere dabei sein wollen, sollten sich rasch Tickets sichern – die Nachfrage ist erfahrungsgemäss hoch.

Mit dem Kinoevent setzt Taylor Swift ihre Strategie fort, Albumveröffentlichungen zu einem Gemeinschaftserlebnis zu machen. Schon der Eras-Tour-Film sorgte weltweit für ausverkaufte Säle und singende Zuschauer. 

Mehr zum Thema

Deshalb lieben alle Taylor Swift

Deshalb lieben alle Taylor Swift

Taylor Swift zählt zu den erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten. Im Video erfährst du alles, was du über die Ausnahmekünstlerin wissen musst.

30.11.2023

