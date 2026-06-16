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Zum 15. Mal ganz vorne Taylor Swift zieht an Rihanna vorbei – und jagt jetzt die Beatles

SDA

16.6.2026 - 03:30

US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song «I Knew It, I Knew You» aus dem Soundtrack von «Toy Story 5» an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. (Archivbild)
US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song «I Knew It, I Knew You» aus dem Soundtrack von «Toy Story 5» an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. (Archivbild)
Keystone

Mit einem neuen Song für «Toy Story 5» schreibt Taylor Swift das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte. Die Sängerin landet ihren 15. Nummer-1-Hit in den USA – und rückt damit den Beatles und Mariah Carey näher.

Keystone-SDA

16.06.2026, 03:30

16.06.2026, 07:34

US-Popstar Taylor Swift (36) hat es mit dem Song «I Knew It, I Knew You» aus dem Soundtrack von «Toy Story 5» an die Chart-Spitze der Billboard Hot 100 geschafft. Zum 15. Mal belegt die Sängerin den ersten Platz, wie das Branchenblatt «Billboard» mitteilte.

Swift steht nun in der Rangfolge der Künstler mit den meisten Nummer-1-Hits bei den Billboard Hot 100 an dritter Stelle – hinter den Beatles mit 20 und Mariah Carey mit 19 Spitzenplatzierungen. Die Sängerin überholte Rihanna und Drake, die jeweils 14 Mal den Top-Platz erreichten.

Vorige Woche hatte Swift ihre Fans bei der Filmpremiere von «Toy Story 5» in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song «I Knew It, I Knew You». Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar. Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als grossen Fan der Filmreihe bezeichnet.

«Toy Story 5» läuft am 19. Juni in den USA und am 23. Juli in der Deutschschweiz an. Der letzte Teil kam 2019 auf die Leinwand. Der erste Film um die Abenteuer von Spielzeugfiguren wie Woody und Buzz Lightyear schrieb 1995 als erster vollständig computeranimierter Spielfilm Filmgeschichte.

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