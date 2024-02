US-Rechte fürchten Taylor Swift

Washington, 01.02.2024: Sie ist einer der erfolgreichsten Popstars aller Zeiten: Jetzt ziehen Rechte und Republikaner in den USA gegen Taylor Swift in den Krieg. Ihre Sorge: Der Megastar stellt sich vor der Wahl wie schon 2020 erneut hinter US-Präsident Joe Biden von den Demokraten. Neuen Schwung bekam die Scharfmacherei von rechter Seite gegen Swift, nachdem sich das Team des Footballspielers Travis Kelce für den Super Bowl in anderthalb Wochen qualifiziert hat. Der Super Bowl ist das Sportereignis des Jahres in den USA und Kelce ist Taylors Freund. Republikaner befürchten, dass Swift ihre bislang unbestätigte Anwesenheit bei dem Event dazu nutzen könnte, Wahlkampf für Biden und seine Demokraten zu machen. Doch bereits vorher machten Verschwörungstheorien über Swift in rechten Kreisen die Runde. Die absurdeste Spekulation: Swift sei eine Geheimagentin des US-Verteidigungsministeriums. Die Sängerin hat bei ihren Fans einen enormen Einfluss und auf der Plattform Instagram rund 279 Millionen Follower. Besonderes Aufsehen unter Trump-Fans erregte Swift 2018. Damals bezog sie erstmals politisch Stellung und stellte sich gegen die ultraradikale Kandidatin für den US-Senat, Marsha Blackburn. Trump musste Blackburn damals zur Seite springen. Blackburn konnte die Abstimmung schliesslich aber gewinnen.

05.02.2024