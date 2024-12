Taylor Swift hat einer jungen Patientin namens Naya ein besonderes Weihnachtsgeschenk gemacht. Dies, nachdem die Sängerin dem Children's Mercy Hospital vor kurzem einen Besuch abgestattet hat.

Teenagerin Naya, Patientin im Children's Mercy Hospital in Kansas City, wurde von Popstar Taylor Swift mit einem Weihnachtsgeschenk überrascht.

Die Sängerin schickte der 19-Jährigen dasselbe Outfit, das sie beim Besuch im Kinderspital trug, nachdem ihr Naya dafür ein Kompliment gemacht hatte.

Taylor Swift (35) hat erneut bewiesen, dass sie nicht nur eine talentierte Sängerin ist, sondern auch ein grosses Herz besitzt: Am 12. Dezember besuchte die Popikone das Children's Mercy Hospital in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri, um den jungen Patient*innen eine Freude zu bereiten.

Während ihres Besuchs traf sie auch auf die Teenagerin Naya, die Swifts Outfit als «tea» bezeichnete – ein Kompliment, wie die 19-Jährige betonte. Swift bedankte sich lächelnd bei Naya und sagte: «Damit hast du meinen Tag versüsst.»

Swift unterschreibt im Video von Naya, das auf TikTok viral ging, ein Exemplar des «Eras Tour Book». In einem anderen Clip der Teenagerin tanzt der Superstar zusammen mit Naya und einem Jungen zu ihrem Song «Bad Blood».

Besondere Überraschung zu Weihnachten für Naya

Nun hat Swift die 19-Jährige erneut überrascht. Wenige Tage nach ihrem Treffen erhielt Naya ein besonderes Weihnachtsgeschenk von der Sängerin: Dasselbe karierte Set, das Swift bei ihrem Besuch getragen hatte.

Das Set von der Marke Miu Miu, bestehend aus einem plissierten Minirock und einem passenden Oberteil, hat einen Wert von 4500 US-Dollar, wie «People» schreibt.

In einem TikTok-Video zeigt Naya, wie sie das Geschenk auspackt und schreibt dazu: «Sie ist so unglaublich, ich bin so gesegnet, ich liebe dich Tay Swizzle, du bist buchstäblich die Beste.»

Wie im Clip zu sehen ist, liegt dem Präsent ausserdem ein handgeschriebener Brief von Swift bei. Darin erklärte die «Cruel Summer»-Interpretin, dass sie Naya nicht sofort verraten habe, woher das Outfit stamme, weil sie eine Überraschung geplant hatte. «Ich habe dir ein paar Dinge besorgt, von denen ich hoffe, dass sie ‹tea› für dich sind. Frohe Weihnachten», schreibt Swift.

Es ist nicht die erste grosszügige Geste von Swift gegenüber ihren Fans. So spendete sie beispielsweise im Jahr 2019 10'000 US-Dollar an eine Krebspatientin. Die Jugendliche hatte Krebs im vierten Stadium.

