Taylor Swift und Travis Kelce sind seit 2023 ein Paar. Immer wieder wird über Hochzeitspläne spekuliert. IMAGO/ZUMA Press Wire

Ein Briefumschlag mit dem gleichen Nachnamen für Taylor Swift und Travis Kelce entfacht Gerüchte über eine mögliche heimliche Hochzeit des Paares.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Briefumschlag mit der Aufschrift «Taylor and Travis Kelce» bei einer Hochzeit hat Spekulationen über eine heimliche Heirat der beiden ausgelöst.

Fans diskutierten online über den fehlenden Nachnamen und ob das ein Hinweis auf eine Ehe sein könnte.

Tatsächlich waren Taylor und Travis gar nicht auf der besagten Hochzeit, sondern feierten in Tennessee eine andere Hochzeit. Mehr anzeigen

Ein Briefumschlag hat unter Swift-Fans für Aufregung gesorgt. Haben Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) heimlich geheiratet?

Die Event-Planerin der Hochzeit eines Football-Kollegen von Kelce hat in den sozialen Medien ein Briefumschlag geteilt, der mit «Taylor and Travis Kelce» adressiert war. Der fehlende Nachname der berühmten Sängerin liess daraufhin die Gerüchteküche brodeln. Ein User auf X fragte: «Ist das ein Zufall oder sind sie wirklich verheiratet?»

TAYLOR AND TRAVIS KELCE?!????? EXUSE ME pic.twitter.com/NirV7cZvKW — Jayy | no. 1 ciwyw stan!🩷| (@ciwyvv) June 9, 2025

Andere merkten jedoch an, dass es bei Hochzeiten oft so wäre, dass nur ein Nachname verwendet würde. Ein User schrieb etwas scherzhaft, dass es eher «Travis Swift» heissen müsste und nicht «Taylor Kelce». Und ein weiterer Fan fragte: «Glaubt ihr wirklich, dass so verkündet wird, dass sie verheiratet sind?»

Während die Gerüchte kursierten, waren Taylor und Travis an der Hochzeit, von der der Umschlag geteilt wurde, tatsächlich gar nicht anwesend. Sie waren auf einer anderen Hochzeit in Tennessee.

Die Heiratsspekulationen kommen zwei Wochen, nachdem eine Quelle Hinweise darauf gegeben hat, wann Kelce der Sängerin einen Antrag machen könnte. «Sobald er nicht mehr Football spielt, wird das Gespräch über eine Hochzeit in den Vordergrund rücken», sagte ein Insider im Mai gegenüber der «Daily Mail».

Mehr aus dem Ressort