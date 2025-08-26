  1. Privatkunden
Mega-Hochzeit steht an Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Oliver Kohlmaier

26.8.2025

Taylor Swift und ihr Partner Travis Kelce. 
Taylor Swift und ihr Partner Travis Kelce. 
Emily Curiel/Ecuriel@kcstar.Com/TNS via ZUMA Press Wire/dpa (Archivbild)

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt. Dies teilt die US-Sängerin auf ihrem Instagram-Account mit.

Redaktion blue News

26.08.2025, 19:21

26.08.2025, 19:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die US-Sängerin Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce sind verlobt.
  • Dies teilte das Promi-Paar in einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram mit.
  • Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023.
Mehr anzeigen

Sie sind das Promi-Paar in den USA, nun sind sie verlobt: Die Sängerin Taylor Swift und der Football-Spieler Travis Kelce werden heiraten. Dies teilen die beiden auf Instagram selbst mit. In dem Post heisst es lediglich: «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten».

In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem grossen Diamanten.

Die beiden bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit seit langem gehofft hatten. Swifts und Kelces Beziehung begann im Sommer 2023, wurde schnell öffentlich. Sie zeigten sich bei zahlreichen gemeinsamen Auftritten und bekundeten ihre Liebe öffentlich – etwa bei Konzerten von Swifts Rekordtour oder beim Super Bowl der Nordamerikanischen Footballliga NFL.

