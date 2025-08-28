Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt und den Schritt mit romantischen Bildern auf Instagram gefeiert. Instagram

Taylor Swift und Travis Kelce haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Travis' Vater enthüllt Details über den Antrag und den Luxus-Ring. Jetzt setzen Swifties ihre Partner unter Druck – sie wollen auch eine Verlobung feiern und heiraten.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swift und Travis Kelce haben sich in einem extravaganten Blumengarten in Missouri verlobt und einen aufsehenerregenden Vintage-Ring präsentiert.

Der Diamant im Old Mine Cut wiegt 8–10 Karat, ist von Hand geschliffen und wird auf bis zu 4 Millionen Pfund geschätzt.

Die Verlobung löste eine Welle an Reaktionen aus, wobei Fans auf Social Media von der «Hochzeit des Jahres» sprechen und nun selbst Verlobungen anstreben. Mehr anzeigen

Taylor Swift und Travis Kelce haben ihre Verlobung öffentlich gemacht und damit ihre Fans weltweit in Aufregung versetzt. In einem Meer aus rosa und weissen Blumen kniet Travis vor Taylor und überreicht ihr einen Verlobungsring der Extraklasse.

Die Ankündigung der Verlobung kam für viele nicht überraschend, da das Paar bereits seit zwei Jahren zusammen ist. Der Antrag fand in einem Garten in Missouri statt, wie Travis' Vater Ed Kelce in einem Interview mit «News 5 Cleveland» verriet. Der Verlobungsring, ein Old Mine Brilliant Cut, ist in elegantes Gold gefasst und zieht alle Blicke auf sich.

Die Fans des Paares, die den Insider-Witz um die «Englischlehrerin» und den «Sportlehrer» kennen, freuten sich über die Anspielung in der Ankündigung, in der Swift schrieb: «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten» – eine Referenz an ihre Songs und Kelces sportliche Erfolge.

Die Details zur Hochzeit sind streng geheim, aber die Fans können es kaum erwarten, mehr über die bevorstehende Feier zu erfahren.

Der Verlobungsring? Mit Vintage-Stein – Kostenpunkt? Exorbitant

Das ist der Luxus-Verlobungsklunkler. Instagram/Taylor Swift

Juwelier-Kenner schätzen, dass der Swift-Verlobungsring zwischen 500'000 (über 540’000 Schweizer Franken) und 4 Millionen Pfund (rund 4,32 Millionen Franken) kosten könnte, schätzt Ruth Falkner Chefredaktorin des Magazins «Retail Jeweller» gegenüber der «bbc».

Der Diamant? Ein 8 bis 10 Karat schwerer Vintage-Stein. Für einen antiken Schmuck sei das rar.

Schmuckexpertin Rachael Taylor erklärt, der sanfte Glanz des Steins rühre wohl daher, dass er antik sei – von Hand geschliffen, nicht maschinell. Swifts Ring folge damit dem Vintage-Trend: ungewöhnliche Schliffe, XXL-Stein – perfekt passend zum romantischen Look der Sängerin.

Ein eingraviertes T?

Beobachter haben ein «T» in Swifts Ring ausfindig gemacht. Ihre Fans vermuten, dass der Buchstabe eine Anspielung auf ihr Paar-Kürzel «TnT» – also Taylor und Travis sein könnte.

Diese These wird von Swifts Post untermauert, die ein Dynamit-Herz dazu veröffentlicht hat.

Swifties wollen sich auch verloben und heiraten

Auf Social Media wird die Verlobung heiss diskutiert. «Das ist DIE HOCHZEIT DES JAHRES» schreiben Fans etwas auf TikTok.

Partner von eingefleischten Swiftie-Afficionados sind jetzt unter Druck, auch die Fans wollen eine Verlobung feiern und heiraten, berichtet etwa «20min.ch».

