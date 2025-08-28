  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sündhaft teure Verlobung Taylor Swift, Travis Kelce – und die mysteriöse Gravur im Ring

ai-scrape

28.8.2025 - 19:35

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt und den Schritt mit romantischen Bildern auf Instagram gefeiert.
Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt und den Schritt mit romantischen Bildern auf Instagram gefeiert.
Instagram

Taylor Swift und Travis Kelce haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Travis' Vater enthüllt Details über den Antrag und den Luxus-Ring. Jetzt setzen Swifties ihre Partner unter Druck – sie wollen auch eine Verlobung feiern und heiraten. 

Redaktion blue News

28.08.2025, 19:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Taylor Swift und Travis Kelce haben sich in einem extravaganten Blumengarten in Missouri verlobt und einen aufsehenerregenden Vintage-Ring präsentiert.
  • Der Diamant im Old Mine Cut wiegt 8–10 Karat, ist von Hand geschliffen und wird auf bis zu 4 Millionen Pfund geschätzt.
  • Die Verlobung löste eine Welle an Reaktionen aus, wobei Fans auf Social Media von der «Hochzeit des Jahres» sprechen und nun selbst Verlobungen anstreben.
Mehr anzeigen

Taylor Swift und Travis Kelce haben ihre Verlobung öffentlich gemacht und damit ihre Fans weltweit in Aufregung versetzt. In einem Meer aus rosa und weissen Blumen kniet Travis vor Taylor und überreicht ihr einen Verlobungsring der Extraklasse. 

Die Ankündigung der Verlobung kam für viele nicht überraschend, da das Paar bereits seit zwei Jahren zusammen ist. Der Antrag fand in einem Garten in Missouri statt, wie Travis' Vater Ed Kelce in einem Interview mit «News 5 Cleveland» verriet. Der Verlobungsring, ein Old Mine Brilliant Cut, ist in elegantes Gold gefasst und zieht alle Blicke auf sich.

Die Fans des Paares, die den Insider-Witz um die «Englischlehrerin» und den «Sportlehrer» kennen, freuten sich über die Anspielung in der Ankündigung, in der Swift schrieb: «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten» – eine Referenz an ihre Songs und Kelces sportliche Erfolge.

Die Details zur Hochzeit sind streng geheim, aber die Fans können es kaum erwarten, mehr über die bevorstehende Feier zu erfahren. 

Der Verlobungsring? Mit Vintage-Stein – Kostenpunkt? Exorbitant

Das ist der Luxus-Verlobungsklunkler.
Das ist der Luxus-Verlobungsklunkler.
Instagram/Taylor Swift

Juwelier-Kenner schätzen, dass der Swift-Verlobungsring zwischen 500'000 (über 540’000 Schweizer Franken) und 4 Millionen Pfund (rund 4,32 Millionen Franken) kosten könnte, schätzt Ruth Falkner Chefredaktorin des Magazins «Retail Jeweller» gegenüber der «bbc».

Der Diamant? Ein 8 bis 10 Karat schwerer Vintage-Stein. Für einen antiken Schmuck sei das rar. 

Schmuckexpertin Rachael Taylor erklärt, der sanfte Glanz des Steins rühre wohl daher, dass er antik sei – von Hand geschliffen, nicht maschinell. Swifts Ring folge damit dem Vintage-Trend: ungewöhnliche Schliffe, XXL-Stein – perfekt passend zum romantischen Look der Sängerin.

Ein eingraviertes T?

Beobachter haben ein «T» in Swifts Ring ausfindig gemacht. Ihre Fans vermuten, dass der Buchstabe eine Anspielung auf ihr Paar-Kürzel «TnT» – also Taylor und Travis sein könnte. 

Diese These wird von Swifts Post untermauert, die ein Dynamit-Herz dazu veröffentlicht hat.

Swifties wollen sich auch verloben und heiraten

@pagewithnoplan

I swear I was. It’s just that this is basically the same. 😂 #tayvis #taylorswift

♬ original sound - Sara Kate

Auf Social Media wird die Verlobung heiss diskutiert. «Das ist DIE HOCHZEIT DES JAHRES» schreiben Fans etwas auf TikTok.

Partner von eingefleischten Swiftie-Afficionados sind jetzt unter Druck, auch die Fans wollen eine Verlobung feiern und heiraten, berichtet etwa «20min.ch».

Mehr Videos aus dem Ressort

Taylor und Travis – Die Hochzeit des Jahrhunderts?

Taylor und Travis – Die Hochzeit des Jahrhunderts?

New York/Los Angeles, 27.08.2025: Eine Love-Story der Superlative: Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. Und Millionen Fans freuen sich für das Paar.

28.08.2025

Meistgelesen

Pilot telefoniert 50 Minuten mit Ingenieuren, dann stürzt er ab
«Es ist purer Egoismus, wenn zwei Senioren ein Haus besetzen»
Weisses Haus kritisiert Putin und Selenskyj nach neuen Angriffen +++ EU-Minister beraten in Kopenhagen zum Ukraine-Krieg
YB auf Europa-League-Kurs ++ Lausanne steht vor Sensation ++ Servette fordert Donezk
Kreml-Drohnen spähen deutsche Waffenrouten für die Ukraine aus

Mehr aus dem Ressort

Mega-Hochzeit steht an. Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Mega-Hochzeit steht anTaylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Im Podcast von Freund Travis Kelce. Neues Album von Taylor Swift erscheint am 3. Oktober – US-Popstar enthüllt Cover

Im Podcast von Freund Travis KelceNeues Album von Taylor Swift erscheint am 3. Oktober – US-Popstar enthüllt Cover

Die besten Bilder und Videos. Mega-Show mit Schlussfurioso – Taylor Swift entzückt die Schweiz

Die besten Bilder und VideosMega-Show mit Schlussfurioso – Taylor Swift entzückt die Schweiz

Mehr aus dem Ressort

Im Döschwo durch die Zeit. Luca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Im Döschwo durch die ZeitLuca Hänni steigt bei «Ewigi Liebi» ins Filmgeschäft ein

Tun sie es doch wieder?. Mysteriöse Andeutung befeuert Gerüchte um Egli und Silbereisen

Tun sie es doch wieder?Mysteriöse Andeutung befeuert Gerüchte um Egli und Silbereisen

Schweizer Schlagerstar. Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»

Schweizer SchlagerstarFrancine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»