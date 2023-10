Telefon-Joker schimpft mit Günther Jauch

«Kunst? Dafür bin ich nicht eingeteilt»: Quizmaster Günther Jauch amüsiert sich über die Telefon-Joker-Situation. Bild: RTL

Der Telefon-Joker war für «Wer wird Millionär?»-Kandidatin Miriam Völlmecke keine Hilfe. Anstatt die richtige Antwort zu geben, wird am anderen Ende der Leitung gemotzt — selbst Günther Jauch ist baff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der 32'000-Euro-Frage wird die «Wer wird Millionär?»-Kandidatin Miriam Völlmecke unsicher und will den Telefon-Joker anrufen.

Quizmaster Günther Jauch tut wie ihm befohlen.

Kaum ist Joker Julia am Draht, blafft sie Jauch an: «Dafür bin ich nicht eingeteilt.» Mehr anzeigen

Bei der 32'000-Euro-Frage wird die «Wer wird Millionär?»-Kandidatin Miriam Völlmecke plötzlich unsicher:

«Beim Vergleich von Künstlernamen und eigentlichen Namen stellt man fest: …?»

A: Clueso = Thomas Klüso

B: Bela B = Michael Bellabe

C: Lou Bega = David Lubega

Oder D: DJ Bobo = Hans Diecheibobo.

Die Kandidatin kann lediglich Antwort A ausschliessen. Bei den restlichen drei Antworten steht die Fotografin aus Winterberg auf dem Schlauch.

Joker Julia: «Kunst? Dafür bin ich nicht eingeteilt»

In der Folge will Miriam Völlmecke den Telefon-Joker nutzen. Sie will ihre Bekannte Julia anrufen: «Die weiss solche Dinger.» Auch glaubt die Kandidatin: «Die freut sich.»

Quizmaster Günther Jauch stimmt Joker Julia vorab auf die Frage ein: «Wir sagen Ihnen gleich drei Künstlernamen …» Weiter kommt der 67-Jährige aber nicht, weil die Frau auf der anderen Seite der Telefonleitung bereits dazwischengrätscht.

Joker Julia erschrocken: «Kunst? Dafür bin ich nicht eingeteilt.»

Offenbar war sie für andere Wissensgebiete vorgesehen. Auf den Schreckmoment reagiert Jauch blitzschnell und gibt rasch Entwarnung: «Es ist nicht Kunst, sondern es sind Künstlernamen.»

Günther Jauch: «Die Vorwürfe kommen von den Kandidaten»

Als Beispiel nennt der 67-Jährige den verstorbenen Sänger Udo Jürgens, der in Wahrheit Jürgen Udo Bockelmann heisst. Der Versuch zu helfen, ist jedoch ein Schuss in den Ofen.

Joker Julia wird noch ungehaltener und sagt: «Nein, um Gottes willen! Ich bin nicht eingeteilt dafür.» Die Themengebiete Wetter und Sport seien mit ihr abgesprochen worden.

Die Joker-Frau versucht es dann doch mit der richtigen Antwort. Leider ohne Erfolg. «Kannst du nicht aussteigen und das Geld nehmen?», schlägt sie nach kurzer Bedenkzeit der Kandidatin Miriam Völlmecke vor. Gefolgt von der nochmaligen Ermahnung: «Wetter und Sport hattest du gesagt.»

Längst lacht im Fernsehstudio nicht nur das Publikum, sondern auch Günther Jauch kann sich ein Schmunzeln nicht mehr verkneifen: «Normalerweise kommen die Vorwürfe immer von den Kandidaten.»

Weil Miriam Völlmecke alle ihr Joker bereits verspielt hatte, also sonst niemanden mehr fragen konnte und selbst überhaupt keine Tendenz hatte, stieg sie aus und nahm 16'000 Euro Gewinn mit nach Hause.

PS: Die richtige Antwort auf die Frage wäre Buchstabe C (Lou Bega = David Lubega) gewesen.

