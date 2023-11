«Tagesschau»-Panne: Teleprompter fällt bei Abendnachrichten aus Das ist der Albtraum jedes «Tagesschau»-Anchors: Dass der Teleprompter während der Livesendung ausfällt. Das ist ARD-Journalist Jens Riewa am Montagabend zur Hauptsendezeit passiert. 07.11.2023

Gleich nach dem bekannten Gong-Ton startet Jens Riewa am Montagabend pünktlich wie eine Schweizer Uhr in die ARD-«Tagesschau».

Jens Riewa begrüsst die Zuschauer*innen und der erste Beitrag vom Bund-Länder-Treffen in Berlin wird ausgestrahlt. Danach folgt eine Meldung zum Nahostkonflikt. Just als Jens Riewa zur nächsten Anmoderation zur Regierungsbildung in Polen ansetzen will, passiert das Malheur, der Teleprompter fällt aus.

«In Polen hat Präsident Duda angekündigt, Ministerpräsident Morawiecki erneut mit der Regierungsbildung zu beauftragen», sagt Jens Riewa und sagt weiter: «Dessen nationalkonservartive PIS war als stärkste Kraft ...», dann bricht er mitten im Satz ab. Macht eine Pause, blickt sich perplex im Studio um.

Es folgt die Erklärung: «Jetzt ist der ... die israelische ... jetzt ist der Prompter, wir bitten um Entschuldigung», stottert Jens Riewa. Angeblich ist der Beitragstext zur Polen-Meldung nicht mehr zu sehen, hingegen aber jener zu Israel, dem vorherigen Beitrag.

Jens Riewa wartet ein paar Sekunden, atmet hörbar ein und spricht zur Regie: «Können wir bitte Regie auf die 12 gehen?»

Danach läuft alles wieder wie gewohnt. Jens Riewa moderiert gekonnt und professionell die «Tagesschau»-Hauptausgabe bis zum Schluss pannenlos fertig.

