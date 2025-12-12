  1. Privatkunden
Der Kinohit ist zurück Teste jetzt dein Wissen zu «Avatar: Fire and Ash» lässt die Welt blau glühen

Mattéo Mayasi

12.12.2025

Varang ein weitere Person die Pandora spannender machen wird
20TH CENTURY STUDIOS

Es ist wieder so weit – «Avatar: Fire and Ash» ist da! Der Kinohit der 2010er kehrt mit einer weiteren Fortsetzung zurück und ist bereit, neue Rekorde zu brechen. Teste jetzt dein Wissen über Pandora und die Welt der Blauen.

Mattéo Mayasi

12.12.2025, 16:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Avatar» kehrt auf die grosse Leinwand zurück und führt die Zuschauer in neue Regionen Pandoras.
  • James Cameron erweitert sein Erfolgsuniversum mit frischen Figuren, spektakulären Welten und einer emotionalen Geschichte rund um Jake Sully und Neytiri.
  • Kinostart von «Avatar: Fire and Ash» ist am 17. Dezember 2025 – bei blue Cinema.
  • Der Hype ist riesig: Vorpremieren sind ausverkauft, die Fanbase wartet gespannt – und unser Quiz zeigt, wie gut du die Welt der Na’vi wirklich kennst.
Mehr anzeigen

Pandora kehrt zurück

Avatar 3 bringt die Magie Pandoras zurück auf die grosse Leinwand. Nachdem die ersten beiden Teile Filmgeschichte schrieben und Milliarden einspielten, setzt Regisseur James Cameron sein Werk nun fort – grösser, tiefer und visuell beeindruckender als je zuvor.

Der neue Film führt die Zuschauer in bislang unbekannte Regionen Pandoras und stellt neue Völker, Kreaturen und Konflikte vor. Im Zentrum steht erneut die Familie von Jake Sully und Neytiri, die sich zwischen Tradition, Identität und dem Überlebenskampf ihres Volkes behaupten muss. Fans dürfen sich auf spektakuläre Unterwasserwelten, technische Innovationen und emotionale Wendungen freuen.

Schon vor dem offiziellen Kinostart sorgt Avatar 3 für enorme Erwartungen: Trailer-Rekorde, ausverkaufte Vorpremieren und eine riesige Fangemeinde, die darauf brennt zu erfahren, wie die Saga weitergeht. Cameron verspricht ein Kapitel, das dunkler, persönlicher und gleichzeitig epischer wird.

Und für alle, die beweisen möchten, wie gut sie in der Welt der Na’vi unterwegs sind, gibt’s jetzt unser grosses Avatar-3-Quiz. Vom Omatikaya-Clan bis zur Eywa-Mythologie – teste, ob du Pandora-Profi bist oder noch eine Runde in der Halleluja-Bergwelt drehen musst.

