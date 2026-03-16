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«Fass mich nicht an» Nach der Oscar-Show kommt es im Hintergrund zur Eskalation

Sven Ziegler

16.3.2026

Teyana Taylor war in die Auseinandersetzung involviert.
Teyana Taylor war in die Auseinandersetzung involviert.
Screenshot X

Kurz nach dem Ende der Oscar-Übertragung kommt es im Dolby Theatre zu einer hitzigen Szene. Schauspielerin Teyana Taylor gerät mit einem Sicherheitsmann aneinander, nachdem dieser sie am Betreten der Bühne hindert.

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Sven Ziegler, Agence France-Presse

16.03.2026, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem Ende der Oscar-Übertragung gerät Schauspielerin Teyana Taylor hinter der Bühne in einen Streit mit einem Sicherheitsmann.
  • Der Mann soll sie daran gehindert haben, zurück auf die Bühne zu gehen, und sie dabei körperlich zurückgedrängt haben.
  • Taylor beschwerte sich laut Augenzeugen lautstark über das Verhalten und warf dem Sicherheitsmann vor, sie «geschubst» zu haben.
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Nur wenige Augenblicke nachdem die Oscar-Übertragung beendet war, kam es im Dolby Theatre in Los Angeles zu einem Zwischenfall mit Schauspielerin Teyana Taylor.

Die 35-Jährige wollte offenbar erneut auf die Bühne gehen, um gemeinsam mit dem Cast des Films «One Battle After Another» ein Erinnerungsfoto zu machen. Der Film hatte zuvor den Oscar für den besten Film gewonnen.

Doch ein Sicherheitsmann stoppte Taylor auf der Treppe zur Bühne, wie das US-Portal TMZ berichtet.

Sicherheitsmann soll sie zurückgedrängt haben

Nach Angaben von Quellen vor Ort stellte sich der Mann der Schauspielerin in den Weg und versuchte, sie daran zu hindern, auf die Bühne zu gelangen. Dabei soll er sie mit seinem Körper blockiert und mit den Händen zurückgedrängt haben.

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Taylor reagierte sofort verärgert. In einem Video aus dem Saal ist zu hören, wie sie den Sicherheitsmann lautstark zur Rede stellt.

«Fass keine Frau an», ruft sie ihm zu. An anderer Stelle sagt sie: «Er hat mich buchstäblich weggeschubst.»

Der Sicherheitsmann wiederum soll laut TMZ während des Wortgefechts eine Entschuldigung von Taylor verlangt haben.

Situation wird kurzzeitig angespannt

Augenzeugen berichten, dass die Stimmung in dem Moment deutlich angespannter wurde, als mehrere Personen versuchten, die Situation zu beruhigen.

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Der Sicherheitsmann hatte offenbar die Aufgabe, den Zugang zur Bühne nach dem Ende der Zeremonie zu kontrollieren.

Offizielle Stellungnahmen zu dem Vorfall gibt es bislang nicht. TMZ erklärte, man habe Vertreter der Beteiligten um eine Stellungnahme gebeten.

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