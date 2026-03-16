«Fass mich nicht an»Nach der Oscar-Show kommt es im Hintergrund zur Eskalation
Sven Ziegler
16.3.2026
Kurz nach dem Ende der Oscar-Übertragung kommt es im Dolby Theatre zu einer hitzigen Szene. Schauspielerin Teyana Taylor gerät mit einem Sicherheitsmann aneinander, nachdem dieser sie am Betreten der Bühne hindert.
Die 35-Jährige wollte offenbar erneut auf die Bühne gehen, um gemeinsam mit dem Cast des Films «One Battle After Another» ein Erinnerungsfoto zu machen. Der Film hatte zuvor den Oscar für den besten Film gewonnen.
Doch ein Sicherheitsmann stoppte Taylor auf der Treppe zur Bühne, wie das US-Portal TMZ berichtet.
Sicherheitsmann soll sie zurückgedrängt haben
Nach Angaben von Quellen vor Ort stellte sich der Mann der Schauspielerin in den Weg und versuchte, sie daran zu hindern, auf die Bühne zu gelangen. Dabei soll er sie mit seinem Körper blockiert und mit den Händen zurückgedrängt haben.
Der Sicherheitsmann hatte offenbar die Aufgabe, den Zugang zur Bühne nach dem Ende der Zeremonie zu kontrollieren.
Offizielle Stellungnahmen zu dem Vorfall gibt es bislang nicht. TMZ erklärte, man habe Vertreter der Beteiligten um eine Stellungnahme gebeten.
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