Bond-Produzentin Broccoli schiesst gegen Amazon

Die Daniel-Craig-Ära ist bei «James Bond» vorüber, auch Judi Dench wird nicht mehr als M auftreten – zum letzten Mal zu sehen, gab es sie in «Skyfall» (2012). imago images/Mary Evans

Die Produktion des nächsten James-Bond-Films stockt aufgrund von Differenzen zwischen Produzentin Barbara Broccoli und Amazon Studios. Derweil soll es ein neues Gerücht geben, wer angeblich zum Bond werden könnte.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Konflikte zwischen Produzentin Barbara Broccoli und Amazon behindern den nächsten James-Bond-Film, da Broccoli das Bond-Erbe schützen will.

Broccoli ringt mit der Herausforderung, 007 zeitgemäss zu gestalten, ohne seinen Charakter zu verlieren, während Amazon auf schnelle Ergebnisse drängt.

Drei Jahre nach Daniel Craigs Abschied gibt es weder eine Neubesetzung noch ein Drehbuch, da Broccoli strikt an ihrer kreativen Vision festhält. Mehr anzeigen

Als Superagent 007 ist er es gewohnt, sich aus brenzligen Situationen zu befreien. Doch der nächste James-Bond-Film steckt fest, da es Spannungen zwischen der schützenden Produzentin der Franchise und Amazon gibt.

Seit 30 Jahren werden die James-Bond-Filme von den Produzenten Barbara Broccoli, Tochter des ursprünglichen Bond-Produzenten Albert R. Broccoli, und ihrem Halbbruder Michael G. Wilson kontrolliert. Nur wenige Monate nach Daniel Craigs letztem Auftritt als 007 erwarb Amazon den Bond-Distributor MGM für satte 6,5 Milliarden Dollar.

Broccoli war von der Übernahme bereits beunruhigt und hatte Bedenken, dass der Online-Riese ihren geliebten Charakter neben Toilettenpapier und Black-Friday-Angeboten bewerben könnte.

Nun hat sich herausgestellt, dass auch ein ideologischer Bruch die Produktion aufhält, nachdem ein Mitarbeiter in einem Meeting sagte: «Ich glaube nicht, dass James Bond ein Held ist», wie die «Daily Mail» berichtet. Diese Aussage hat die Bond-Produzenten verunsichert und wirft die Frage auf, wie man den trinkfreudigen Frauenheld für ein modernes Publikum neu gestalten kann, ohne seinen Charakter zu verlieren.

James Bond nur ein weiterer «Inhalt» für Amazon

Broccoli hat zuvor betont, dass sie keine Bedenken hat, einen schwarzen oder schwulen Schauspieler für die Rolle des Bond zu engagieren, solange er ein britischer Mann ist. Sie ist sehr darauf bedacht, das Erbe ihres Vaters zu schützen und überwacht oft die Stunts am Set. Ihre Drehbücher folgen strikt den Grundregeln der Franchise, wie dass Bond selten als Erster schiesst.

Die Produzentin hat konsequent Versuche von Führungskräften abgelehnt, die Qualität ihres Produkts zu verwässern, indem sie Angebote für Bond-Videospiele, TV-Shows und mindestens ein Casino ablehnte. Es überrascht daher nicht, dass Broccoli verärgert war, als Amazon-Chefin Jennifer Salke die Bond-Filme als «Inhalt» – aus dem Englischen content – bezeichnete.

Salke, die Leiterin von Amazon Studios, wurde beauftragt, die Beziehung zu Broccoli zu managen. Doch es scheint, dass Salke ihr Vertrauen nicht gewonnen hat, da Broccoli Kollegen gegenüber äusserte, sie vertraue «temporären Leuten nicht, um dauerhafte Entscheidungen zu treffen».

Auch Daniel Craig war ein Risiko

Seit Craigs letztem James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» sind drei Jahre vergangen, und wir sind scheinbar nicht näher daran, zu erfahren, wer der neue 007 sein wird. Normalerweise wird alle paar Jahre ein neuer Bond veröffentlicht, selbst wenn der Hauptdarsteller wechselt. Die Verzögerung ist eine riskante Taktik in der heutigen überfüllten Medienlandschaft, zeigt aber Broccolis Unwillen, bei ihrer Vision Kompromisse einzugehen.

Es ist ein Risiko, das ein Konglomerat wie Amazon vermeiden möchte, während Broccoli laut Kollegen eher einem Bauchgefühl folgt, um die Filme zu machen. Ihre Mitarbeiter wiesen darauf hin, dass Broccoli ein Risiko einging, als sie den damals relativ unbekannten Daniel Craig für «Casino Royale» im Jahr 2006 besetzte. Eine solche Entscheidung kann man sich bei dem auf Algorithmen fixierten Amazon, das einen kalkulierten und empirischen Ansatz verfolgt, kaum vorstellen.

Broccoli hat auch kreative Schwierigkeiten, wenn es um einen neuen Bond-Bösewicht geht. Die Franchise hatte bereits ihren Anteil an bedrohlichen, staatenlosen Milliardären, und es könnte geopolitisch riskant sein, ausländische Nationen als Bösewichte darzustellen, wie es in den frühen Bond-Filmen der Fall war.

Eine Neuerfindung von Bond

Die Produzenten und Amazon stehen nun an einem Scheideweg, wobei Amazon Ideen für neue Bond-Filme fordert, während Broccoli scheinbar kein Interesse daran hat, diese mit dem Studio zu machen. Broccoli, 64, die die Zügel der Franchise mehr in die Hand genommen hat, da ihr 82-jähriger Bruder sich dem Ruhestand nähert, hat Freunden gesagt, dass die Leute bei Amazon «verdammte Idioten» sind.

Im Juni 2022, nur wenige Monate nach der Übernahme von MGM durch Amazon, sagte Broccoli, dass ein neuer Bond-Film nicht allzu bald kommen werde: «Ich würde sagen, dass die Dreharbeiten mindestens zwei Jahre entfernt sind. Es ist eine Neuerfindung von Bond», sagte Broccoli damals und betonte, dass sie noch niemanden im Sinn hätten, um 007 zu spielen. Sie fügte hinzu, dass die Arbeit am neuen Drehbuch noch nicht begonnen habe, da sie zuerst eine Casting-Entscheidung treffen wollten.

Zwei Jahre später ist das einzige 007-bezogene Projekt, das Eon produziert hat, die Reality-Serie «007: One in a Million» aus dem Jahr 2023, moderiert von Brian Cox, die neun gewöhnliche Menschen auf ein globales Bond-ähnliches Abenteuer schickt, in der Hoffnung, 1 Million Pfund zu gewinnen. An einer zweiten Staffel wird gearbeitet, obwohl unklar ist, wann die Produktion beginnen oder wann sie veröffentlicht werden könnte.

Gerüchte kursieren darüber, wer der nächste Bond spielen wird, wobei Aaron Taylor Johnson Anfang des Jahres hoch gehandelt wurde. Doch der «Challengers»-Star Josh O'Connor hat sich als neuer potenzieller Favorit herauskristallisiert.

