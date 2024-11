John Krasinski ist der heisseste Mann des Jahres 2024: Der 45-Jährige ist seit 2010 mit Schauspielerin Emily Blunt verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter. imago/Runway Manhattan

Der Schauspieler John Krasinski wurde vom Magazin «People» zum «Sexiest Man Alive» des Jahres 2024 gewählt. In der Late-Night-Show mit Stephen Colbert reagierte er überrascht – und mit Humor.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen John Krasinski wurde vom Magazin «People» zum «Sexiest Man Alive» 2024 gekürt und folgt damit auf Patrick Dempsey, der 2023 ausgezeichnet wurde.

Der Schauspieler und Regisseur scherzte, die Auszeichnung könnte zu mehr Hausarbeit führen und wünschte sich humorvoll, das Magazincover als Tapete im Haus zu verwenden.

Krasinski ist bekannt aus «The Office» und «Jack Ryan» sowie als Regisseur von «A Quiet Place»; die Wahl markiert die 40. Verleihung des Titels durch «People». Mehr anzeigen

Der amerikanische Schauspieler John Krasinski ist für das US-Magazin «People» der «Sexiest Man Alive» des Jahres 2024. Das Magazin verkündete seine Wahl am späten Dienstagabend (Ortszeit) während der Fernsehsendung «The Late Show with Stephen Colbert». Krasinski übernimmt den Titel von Schauspieler Patrick Dempsey, der 2023 zum «Sexiest Man Alive» gekürt wurde.

Der Schauspieler und Regisseur sagte dem Magazin, er habe zunächst gedacht, dass ihm ein Streich gespielt werden könnte. Er erzählte «People» in der am Freitag erscheinenden Ausgabe, dass die Auszeichnung wahrscheinlich zu mehr als nur Witzen zu Hause führen wird: «Ich glaube, ich werde dadurch mehr Hausarbeit machen müssen.» Er hoffe aber, dass seine Frau ihr Versprechen einlösen werde, das Cover als Tapete in ihrem Haus anzubringen, scherzte er. Krasinski ist mit der britischen Schauspielkollegin Emily Blunt verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter.

Das US-Magazin «People» präsentiert bereits das Cover für den «Sexiest Man Alive 2024». People

40. Verleihung des «Sexiest Man Alive»

Mit Hauptrollen in den Serien «The Office» und «Jack Ryan» wurde Krasinski berühmt. Ausserdem war er Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller in «A Quiet Place», das sich zu einem Franchise mit drei Filmen entwickelt hat. Anfang des Jahres erschien seine sechste Regiearbeit «If», ein Film über imaginäre Freunde, in dem auch Blunt mitspielt.

Der Titel wird von «People» zum 40. Mal verliehen. Erster «Sexiest Man Alive» war Mel Gibson. Vor Krasinski gehörten auch Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd und Pierce Brosnan zu den Titelträgern.