Schauspielerin Daveigh Chase ist tot. KEYSTONE

Daveigh Chase wurde als unheimliches Mädchen Samara im Horrorfilm «The Ring» weltberühmt. Nun ist die US-Schauspielerin im Alter von nur 35 Jahren gestorben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die US-Schauspielerin Daveigh Chase ist im Alter von 35 Jahren gestorben.

Bekannt wurde sie als Samara im Horrorfilm «The Ring» sowie als Stimme von Lilo in «Lilo & Stitch».

Laut dem US-Portal TMZ erlag sie den Folgen einer Hirnhautentzündung und schwerer Blutinfektionen. Mehr anzeigen

Wer Anfang der 2000er-Jahre Horrorfilme schaute, kam an ihr kaum vorbei: Mit ihren langen schwarzen Haaren und dem gespenstischen Blick als Samara Morgan in «The Ring» sorgte Daveigh Chase weltweit für Gänsehaut. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 35 Jahren gestorben.

Wie das US-Promiportal TMZ unter Berufung auf ihren Partner Roy Hernandez berichtet, starb Chase am Dienstag in einem Krankenhaus in Los Angeles. Demnach litt sie an einer Hirnhautentzündung (Meningitis) sowie an mehreren schweren Blutinfektionen. Die Erkrankungen führten laut dem Bericht zu einer Sepsis und schliesslich zu Organversagen.

Immer wieder in grossen Kinofilmen zu sehen

Der internationale Durchbruch gelang Chase bereits als Kind. Im selben Jahr, in dem «The Ring» in die Kinos kam, lieh sie im Disney-Film «Lilo & Stitch» der Hauptfigur Lilo ihre Stimme. Die Rolle machte sie zusätzlich einem Millionenpublikum bekannt.

Vor allem ihre Darstellung der Samara wurde jedoch zum kulturellen Phänomen. Das Mädchen, das im Horrorfilm aus einem Fernseher kriecht, gilt bis heute als eine der ikonischsten Figuren des Genres. Für ihre Leistung wurde Chase damals mit einem MTV Movie Award ausgezeichnet.

Später war sie unter anderem in Filmen wie «Donnie Darko» sowie in der HBO-Serie «Big Love» zu sehen. An die grossen Erfolge ihrer Kindheit konnte sie allerdings nicht mehr anknüpfen. In den vergangenen Jahren zog sie sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück und übernahm seit 2016 keine neuen Film- oder Serienrollen mehr.

Kurz vor ihrem Tod hatte ihr Partner über eine Spendenkampagne öffentlich gemacht, dass sich die Schauspielerin in einem kritischen Gesundheitszustand befinde. Nun trauern Fans weltweit um eine Darstellerin, die mit einer einzigen Rolle Filmgeschichte geschrieben hat.