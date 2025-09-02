The Smashing Machine Dwayne «The Rock» Johnson spielt die UFC-Legende Mark Kerr Bild: © Ascot Elite Entertainment Seine Freundin Dawn Staples wird von Emily Blunt verkörpert. Bild: © Ascot Elite Entertainment Der «echte» Mark Kerr war bei der Weltpremiere in Venedig auch vor Ort. Bild: © Ascot Elite Entertainment The Smashing Machine Dwayne «The Rock» Johnson spielt die UFC-Legende Mark Kerr Bild: © Ascot Elite Entertainment Seine Freundin Dawn Staples wird von Emily Blunt verkörpert. Bild: © Ascot Elite Entertainment Der «echte» Mark Kerr war bei der Weltpremiere in Venedig auch vor Ort. Bild: © Ascot Elite Entertainment

Wer bei diesem Titel an einen knallharten Actionfilm denkt, liegt weit daneben. «The Smashing Machine» ist ein subtiles Drama über die UFC-Legende Mark Kerr. Dwayne Johnson portraitiert den Kämpfer überragend.

Von Gianluca Izzo aus Venedig Gianluca Izzo

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «The Smashing Machine» erzählt einen prägenden Lebensabschnitt von MMA-Kämpfer Mark Kerr, der den umstrittenen Kampfsportverband UFC populär machte.

Das feinfühlige Drama schafft es zwar nicht ganz, die Geschichte richtig mitreissend zu erzählen, aber Dwayne «The Rock» Johnson überzeugt mit einer hochemotionalen Performance.

Die 15-minütige Standing-Ovation an der Weltpremiere rührte den ehemaligen Wrestler zu Tränen Mehr anzeigen

Der ehemalige Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson ist in erster Linie für seine Darstellungen in Action-Komödien bekannt. «Welcome to the Jungle», die «Fast & Furious»-Reihe, die beiden «Jumanji»-Filme oder «Baywatch» gehören zu seinen bekanntesten Filmen.

In tiefgründigen Dramen war der sympathische grossgewachsene Muskelprotz bisher jedoch nie zu sehen. Sein neuster Film «The Smashing Machine» ändert dies nun und präsentiert ihn von einer völlig neuen Seite.

In dem Sportler-Drama von Benny Safdie («Good Time» / «Uncut Gems») verkörpert «The Rock» die UFC-Legende Mark Kerr. Der Film fokussiert auf dessen prägenden Lebensabschnitt zwischen 1997 und 2000. In diesen Jahren ist Mark Kerr zusammen mit seinem Coach und Freund Mark Coleman massgeblich daran beteiligt, den Kampfsport der Mixed Martial Arts, kurz MMA, weltweit populär zu machen. Die Kämpfer werden für die ersten globalen Events der UFC («Ultimate Fighting Championship») nach Japan eingeflogen.

Im Ring gilt Mark Kerr als unbezwingbar. Für den Erfolg nimmt er alles in Kauf und hilft sich selbst, indem er sich vor seinen Kämpfen intravenös Opiate als Schmerzmittel verabreicht. Diese Hilfsmittel resultieren in einer schweren Abhängigkeit und der Einlieferung in eine Entzugsklinik.

Die mentale Belastung bei den Kämpfen, die Medikamentenabhängigkeit und die komplizierte Beziehung mit seiner Freundin Dawn (Emily Blunt) nehmen Mark emotional stark mit.

Fragilität trotz massivem Erscheinungsbild

Und genau diesen Umstand nimmt Benny Safdie in der Erzählung unter die dramaturgische Lupe. Mit der Idee für das Projekt kam ursprünglich Dwayne Johnson selbst auf Safdie zu. Er ist wohl auch der einzige Schauspieler, der die richtige physische Präsenz mit sich bringt, um Mark Kerr zu authentisch zu verkörpern.

Von den ersten Minuten des Films an wird klar, dass «The Rock» diese Figur akribisch studiert hat. Sein Look ist zu Beginn ungewohnt und witzig, für einmal mit Haar auf dem Kopf. Und sein sympathischer Charakter wird in verschiedenen Alltagssituationen zum Ausdruck gebracht: Im Wartezimmer des Arzthauses im Austausch mit einer älteren Frau und ihrem Enkel, auf dem Jahrmarkt mit seiner Freundin und im Trainingszentrum mit den Kollegen. Er spricht behutsam und mit angenehm freundlicher Stimme.

Gleichzeitig ist er aber auch in der Lage, heftig zu explodieren in den Streitsituationen mit seiner Geliebten. Bemerkenswert ist, dass ein physisch derart massives Wesen so fragil wirken kann. Und dies ist in erster Linie Dwaynes bewegender Performance zu verdanken.

Dwayne Johnsons beste Schauspielleistung seiner Karriere

Leider gelingt es «The Smashing Machine» in narrativer Hinsicht nicht wirklich, mitzureissen. Die Kampfszenen sind bewusst eher rar und erreichen nicht die nötige Intensität. Obwohl sie schön gefilmt sind, teils sehr nahe und aus diversen Perspektiven rund um den Ring, wirkt deren Darstellung selten richtig intensiv und auch nicht so brutal wie sie in Realität tatsächlich sind.

Die Konfliktszenen zwischen Mark und Dawn sind teils repetitiv und erreichen auch nicht dieselbe Intensität, wie es zum Beispiel Scarlett Johansson und Adam Driver in «Marriage Story» gelingt.

Und letztlich verfehlt es der Film zu vermitteln, wie der Sport so populär werden konnte. Der Flug nach Japan allein hat dafür sicher noch nicht gereicht.

Doch die Defizite im Storytelling halten den Sympathieträger «The Rock» nicht davon ab, die beste schauspielerische Leistung seiner Karriere abzuliefern und die grossen Emotionen authentisch zu vermitteln. Allein dieser Umstand macht «The Smashing Machine» sehenswert! Und vielleicht beschert der Film ja dem ehemaligen Wrestler nach seiner mittlerweile fast 25-jährigen Schauspielkarriere seine erste Oscar-Nomination. In Venedig gab es bei der Weltpremiere schon mal eine 15-minütige Standing Ovation und beim felsenartigen Hauptdarsteller sind viele Tränen geflossen.

«The Smashing Machine»läuft ab 2. Oktober bei blue Cinema.

Videobeitrag aus Venedig