  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich dachte, ich sei nicht schön genug» «The White Lotus»-Star Sabrina Impacciatore kämpfte jahrelang mit Selbstzweifeln

Noemi Hüsser

21.9.2025

Sabrina Impacciatore hat mit ihrer Rolle der Hotelmanagerin Valentina in «The White Lotus» das Publikum weltweit begeistert.
Sabrina Impacciatore hat mit ihrer Rolle der Hotelmanagerin Valentina in «The White Lotus» das Publikum weltweit begeistert.
Bild: Getty Images

Sabrina Impacciatore zeigt in «The Paper» eine schillernde neue Rolle – und spricht überraschend ehrlich über Unsicherheit, Selbstzweifel und Niederlagen.

Teleschau

21.09.2025, 17:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sabrina Impacciatore begeistert nach «The White Lotus» nun in der Serie «The Paper» mit der Rolle der exzentrischen Journalistin Esmeralda Grand.
  • Ihr Weg zur Rolle war chaotisch, da sie beim Casting improvisierte und zunächst an ein Scheitern glaubte – die Produzenten jedoch waren begeistert und lachten minutenlang über ihre Performance.
  • Trotz internationalem Erfolg spricht Impacciatore offen über Selbstzweifel und Niederlagen, betont aber, dass gerade diese Erfahrungen sie stärker gemacht haben.
Mehr anzeigen

Sabrina Impacciatore hat mit ihrer Rolle der Hotelmanagerin Valentina in «The White Lotus» das Publikum weltweit begeistert – und dafür eine Emmy-Nominierung erhalten. Jetzt überrascht die Italienerin mit einer Figur, die kaum gegensätzlicher sein könnte: In der Serie «The Paper» verkörpert sie die exzentrische Journalistin Esmeralda Grand. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erzählte sie nun, wie sie die überdrehte Diva entwickelte – und warum dabei sogar der Cartoon-Vogel Tweety Pate stand.

«Als ich die ersten Textseiten bekam – das waren elf Seiten voller Monologe – wusste ich sofort: Das ist das beste Comedy-Material, das ich je gelesen habe», schwärmte Impacciatore. Inspiration fand sie dabei an ungewöhnlicher Stelle: «Ich habe an Tweety gedacht – süss und unschuldig, aber sehr schlau.» Mit langen Nägeln, grossen Gesten und glamourösem Auftreten habe sie Esmeralda schliesslich ihre Aura gegeben. «Am ersten Tag habe ich eine übertriebene Bewegung gemacht – nicht im Drehbuch, aber genau da habe ich die Figur gefunden.»

«The White Lotus»-Star Jason Isaacs. «Ich hatte monatelang eine Brustinfektion»

«The White Lotus»-Star Jason Isaacs«Ich hatte monatelang eine Brustinfektion»

Auch optisch wollte sie ein Ausrufezeichen setzen: «Mein Ziel war, dass Leute nächstes Jahr zu Halloween als Esmeralda gehen», lachte die Schauspielerin. Goldene Glöckchen, enge Kleider, niemals Hosen – pure Weiblichkeit als Waffe. Und selbst das Licht habe sie für ihre Figur beansprucht: «Ich brachte zusätzliche Lampen mit ans Set, um besser auszusehen. Am Anfang für mich – später auch für Esmeralda.»

«Ich scheitere schon mein ganzes Leben lang»

Der Weg zur Rolle war für Impacciatore eine Achterbahn. «Ich schwöre, ich habe beim Casting keinen einzigen Satz auswendig gekonnt. Ich habe improvisiert, war völlig emotional – und dachte: ‹Das war's.›» Doch statt einer Absage gab es Begeisterung: «Die Produzenten waren stummgeschaltet. Nach 45 Minuten sagten sie: ‹Wir haben so viel gelacht.›»

Impacciatore sprach auch offen über ihren langen Weg nach Hollywood: «Ich scheitere schon mein ganzes Leben lang. Aber genau das hat mich stärker gemacht. Jede Niederlage war notwendig. Heute denke ich: Ich könnte in einer halben Stunde sterben und wäre trotzdem ein glücklicher Mensch.»

Privat zeigt sie sich bodenständig und verletzlich. So gestand die 57-Jährige, dass sie trotz ihres Erfolges oft mit Selbstzweifeln zu kämpfen habe. «Ich dachte jahrelang, ich sei nicht schön genug. Aber am Ende war es meine Leidenschaft, die mich getragen hat.» Und was sie heute am glücklichsten macht? «Meine Freunde. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft. Sie haben mir geholfen, in Momenten der Verzweiflung weiterzumachen.»

Mehr aus dem Ressort

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht.

18.09.2025

Meistgelesen

Trump stellt Beistand für Polen und Baltikum in Aussicht +++ Hochrangiger russischer General entlassen
Dem FCZ droht das Penaltyschiessen ++ Luzern mit Schützenfest ++ Winti und GC führen
Bevor Lilly Becker am Oktoberfest anzapft, kommt der Gerichts-Vollzieher
Was ist bloss mit diesen Orcas passiert?
Das sind die 12 häufigsten Fehler beim Campen

Mehr Entertainment

Offene Rechnung. Bevor Lilly Becker am Oktoberfest anzapft, kommt der Gerichts-Vollzieher

Offene RechnungBevor Lilly Becker am Oktoberfest anzapft, kommt der Gerichts-Vollzieher

Bötschi fragt Nik Hartmann. «Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

Bötschi fragt Nik Hartmann«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»

In Hollywood gilt er als Sonderling. Der ewige Geisterjäger Bill Murray wird 75

In Hollywood gilt er als SonderlingDer ewige Geisterjäger Bill Murray wird 75