«Ich mach den Laden nicht ganz dicht» Thomas Gottschalk dankt seinen Fans für Zuspruch – «I'll be back»

dpa

7.12.2025 - 23:02

Showlegende Thomas Gottschalk hat sich bei seinem Publikum und seinen Instagram-Followern für den Zuspruch bedankt.
Archivbild: dpa

24 Stunden nach seinem Show-Abschied meldet sich Moderator Thomas Gottschalk bei seinen Fans – mit einem Dank und einem Versprechen.

,

DPA, Redaktion blue News

07.12.2025, 23:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit einem emotionalen Post auf Instagram hat sich der an Krebs erkrankte Thoams Gottschalk bei seinen Fans bedankt.
  • Er deutet auch an, dass er nicht völlig abtauchen wird.
  • Am Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Rente verabschiedet
Mehr anzeigen

Nach seinem Rückzug aus dem Fernsehen hat sich der an Krebs erkrankte Moderator Thomas Gottschalk mit einer Nachricht an sein Publikum gewandt – und deutet an, dass er nicht völlig abtauchen wird. Allerdings werde er sich in den nächsten sechs Monaten ausschliesslich um seine Genesung kümmern. «Ich weiss, dass ihr das versteht und richtig findet.»

Weiter schrieb der 75-Jährige am Sonntagabend auf Instagram: «Fast zweieinhalb Millionen Menschen haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht, und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen.» Er bedankte sich für 16,5 Millionen Aufrufe seiner jüngsten Beiträge dort. «Danke für Euer Interesse!»

Plant Gottschalk bereits sein Comeback?

Nach so viel Zuspruch versprach er: «Ich mach den Laden hier aber nicht ganz dicht.» Das Publikum möge ihm so treu bleiben wie in den vergangenen vierzig Jahren. «Und vergesst nicht, dass ich so plane, wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!» In einem kleinen Videoclip waren Szenen seines gestrigen TV-Abschieds zu sehen sowie ein kleiner Blick hinter die Kulissen.

Tschüss, Thommy. Gottschalk rockt in Rente – und flüchtet mitten aus seiner Show

Am Samstagabend hatte sich Gottschalk während der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» in die Rente verabschiedet und angekündigt, sich gänzlich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Im Schnitt verfolgten 2,42 Millionen Menschen (14,0 Prozent) die Sendung. Vergangenen Sonntag hatte der 75-Jährige seine Krebserkrankung bekannt gemacht.

Gottschalk-Ehefrau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen»

München, 02.12.2025: Thomas Gottschalk hat Krebs. Das enthüllt der Moderator nach Diskussionen um seine jüngsten Bühnenauftritte in einem Interview mit der «Bild»-Zeitung. Darin äussert sich auch seine Frau Karina: «Er wollte nicht zum Arzt gehen», sagt sie. Anfang Juli dieses Jahres habe sie geahnt, dass irgendwas nicht mit ihrem Mann stimme: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie habe ihm dann einen Termin in einem Münchner Klinikum besorgt. Die Diagnose: Ein sehr seltener und bösartiger Tumor, der sich aus den Zellen entwickelt und die Blutgefässe auskleidet. Der 75-Jährige musste operiert werden und benötigt Medikamente.

07.12.2025

Mehr zum Thema

Tosender Applaus für Moderator. Gottschalk verlässt seine Abschiedsshow frühzeitig

Abschied unter Schmerzen. Gottschalk tritt zu seinem letzten grossen TV-Abend an

«Typisch Mann». Wie Karina Gottschalk ihren Mann zur lebensrettenden Untersuchung brachte

