Thomas Gottschalk macht Schock-Diagnose öffentlich

Thomas Gottschalk: «Ich habe Krebs» - Gallery Gottschalk hatte vor einigen Monaten eine Krebsoperation. (Archivbild) Bild: dpa Gottschalk hat in einem Interview über eine Krebserkrankung gesprochen. (Archivbild) Bild: dpa Nach den Operationen muss Thomas Gottschalk jetzt starke Schmerzmittel einnehmen. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Thomas Gottschalk (r.) und seine Frau Karina kommen zur 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios bei München über den roten Teppich. (13. November 2025) Bild: Keystone/dpa/Felix Hörhager Gottschalks Auftritt bei der Bambi-Verleihung an Cher sorgte für Kritik. (Archivbild) Bild: dpa Für viele Menschen ist Gottschalk der Inbegriff für «Wetten, dass..?». (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Thomas Gottschalk: «Ich habe Krebs» - Gallery Gottschalk hatte vor einigen Monaten eine Krebsoperation. (Archivbild) Bild: dpa Gottschalk hat in einem Interview über eine Krebserkrankung gesprochen. (Archivbild) Bild: dpa Nach den Operationen muss Thomas Gottschalk jetzt starke Schmerzmittel einnehmen. (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa Thomas Gottschalk (r.) und seine Frau Karina kommen zur 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios bei München über den roten Teppich. (13. November 2025) Bild: Keystone/dpa/Felix Hörhager Gottschalks Auftritt bei der Bambi-Verleihung an Cher sorgte für Kritik. (Archivbild) Bild: dpa Für viele Menschen ist Gottschalk der Inbegriff für «Wetten, dass..?». (Archivbild) Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Moderator Thomas Gottschalk (75) hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. «Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs», sagte er in einem «Bild»-Interview, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau Karina gab.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Gottschalk ist an Krebs erkrankt.

Das hat der 75-Jährige hat die Diagnose in einem «Bild»-Interview publik gemacht.

Er habe bereits zwei Operationen über sich ergehen lassen müssen. Mehr anzeigen

TV-Legende Thomas Gottschalk erklärt im «Bild»-Interview: «Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs.» Er habe bereits zwei Operationen über sich ergehen lassen müssen.

Es handele sich um ein sogenanntes epitheloides Angiosarkom – einen seltenen, bösartigen Tumor an den Blutgefässen. «Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen», erklärt seine Ehefrau Karina Mross.

Nach der komplizierten Krebsoperation folgte ein weiterer Schock. Ein neuer Befund aus der Pathologie habe ergeben, dass Gottschalk ein zweites Mal operiert werden müssen. «Es war noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen, als vermutet», so die 62-Jährige.

Irritierende Auftritte

Die Diagnose hatte Gottschalk bereits vor knapp vier Monaten erhalten. Die Erkrankung verschwiegen zu haben, «war rückblickend wohl mein grösster Fehler», sagt der 75-Jährige. Trotz seines Befundes und den Operationen trat Gottschalk weiterhin öffentlich auf.

Bei der Bambi-Preisverleihung vor rund zwei Wochen irritierte der Moderator mit einem fahrigen und unbeholfen Auftritt. Er verwechselte Cher mit einem Double. Der Entertainer, der mit seiner Frau Karina zur Gala gekommen war, erntete sogar Buh-Rufe für den Satz: «Hier ist sie, die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe.» An einem Punkt sagte Gottschalk selbst, er sei verwirrt.

Am Freitagabend hatte Gottschalk erneut bei einem Fernseh-Auftritt für Verwunderung gesorgt. Zwei Wochen nach seiner viel kritisierten Bambi-Moderation wurde er diesmal selbst ausgezeichnet, und zwar mit dem österreichischen TV-Preis Diamant-Romy. Bei der Preisverleihung in Kitzbühel wirkte er verwirrt, seine Stimme zitterte teilweise. Den Entertainer irritierte offensichtlich unter anderem die ihm zur Verfügung stehende Zeit.

Gottschalks Ehefrau Karina sass bei der Veranstaltung in Kitzbühel im Publikum und verfolgte die Reaktionen des Publikums laut «Bild» mit Tränen in den Augen. Auch in den sozialen Netzwerken wurde über den Auftritt geurteilt.

Beeinträchtigung durch schwere Schmerzmittel

Ihm sei erst nach der Gala bewusst geworden, welche Auswirkungen die starken Schmerzmittel auf seine geistige Verfassung haben, erklärt Gottschalk. Seit seiner Operation nehme er Schmerzmittel zu sich. «Starke Schmerzmittel. Opiate», so Karina in dem Interview mit der «Bild». «Wir dachten, es geht ihm trotzdem gut damit. Zu Hause ist er wie immer.»

Seine Verwirrtheit bei öffentlichen Auftritten sieht Gottschalk rückblickend selbstkritisch: «Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht.»