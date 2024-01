«Fürs Modeln war Leni zu klein, für Unterhosen hat's gereicht»

Hier lächelten Heidi Klum und Thomas Gottschalk noch: Nach dem Finale von «GNTM» 2019 bezeichnete der Entertainer die Sendung als «Kindergeburtstag». Bild: imago images / Future Image

Nachdem Thomas Gottschalk bereits gegen Heidi Klum gestichelt hat, geht er nun zur nächsten Klum über. Tochter Leni sei zu klein fürs Modeln, aber «für Unterhosen hat’s gereicht».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Gottschalk hat sich im Podcast «Supernasen» mit Mike Krüger über das vergangene Jahr unterhalten.

Dabei kommt auch die Unterwäsche-Kampagne von Intissimi mit Heidi und Leni Klum zur Sprache.

Gottschalk schoss dabei auch gegen Leni, was ihn wenig kümmert: Er habe es mit Heidi ja «eh schon verschissen». Mehr anzeigen

Eigentlich gilt Thomas Gottschalk (73) als der Entdecker von Heidi Klum (50).

Auch dank des Modelwettbewerbs «Model 92» darf Heidi Klum heutzutage auf eine langjährige Karriere als Model zurückblicken. Sie pflegten ein gutes Verhältnis, trafen immer wieder aufeinander – bis Gottschalk 2019 ihr Baby verbal anging.

Damit ist «Germany's Next Topmodel» gemeint. Der Entertainer war im Finale zu Gast und bezeichnete die Sendung im Anschluss als «Kindergeburtstag» – so zitiert ihn zumindest der «Blick». Seither hegt Heidi einen Groll gegen Thomas.

Unterwäsche-Shooting löst Kontroverse aus

Gottschalk liess im Gespräch mit seinem alten Weggefährten Mike Krüger im gemeinsamen Podcast «Supernasen» das vergangene Jahr Revue passieren – auch das der Klums.

Und nun schiesst der Talkmaster wieder – und diesmal gegen Heidis anderes Baby, nämlich Leni.

Die 19-Jährige war 2023 mit ihrer Mutter auf Plakaten für die Unterwäsche-Kampagne von Intissimi abgelichtet worden: «Da fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich schwerlich bekleidet in Dessous. Wo man auch sagt: Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen? Also, das hat mich dann doch etwas gewundert.»

«Habe es schon mit Heidi verschissen»

Die Kampagne löste schon bei ihrer Lancierung im Oktober 2022 eine Kontroverse aus.

Gottschalk setzt aber noch einen drauf: «Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat’s gereicht.» Und er ist sich bewusst, dass der Spruch im Hause Klum nicht ankommen wird – doch: «Ich habe es mir eh schon mit Heidi verschissen, jetzt werde ich es mir mit der ganzen Familie vergraulen.»

