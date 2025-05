Thomas Gottschalk moderierte jahrelang die ZDF-Show «Wetten dass..?». Bild: dpa

Jahrzehntelang prägte Thomas Gottschalk die Show-Unterhaltung im deutschen Fernsehen. Nun hat der 74-Jährige eine Entscheidung getroffen. Seine Abschiedsvorstellung will er im Dezember geben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Gottschalk hat das Ende seiner Karriere als Showmaster in TV-Formaten für den Samstagabend bekannt gegeben.

Gottschalk hat aber bei der gleichen Gelegenheit eingewilligt, im Dezember ein letztes Mal in einer Samstagabend-Show aufzutreten.

Thomas Gottschalk moderierte während Jahrzehnten Samstagabend-TV-Shows. Am bekannteste ist er als Gastgeber von «Wetten, dass..?». Mehr anzeigen

Entertainer Thomas Gottschalk hat im TV das Ende seiner Show-Karriere in der Samstagabendunterhaltung im Fernsehen bekanntgegeben.

«Ich werde am nächsten Sonntag (18. Mai) 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus», sagte der 74-Jährige in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.

Gottschalk: «35 Jahre lang den Samstagabend betreut»

«Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt», sagte Gottschalk, gefolgt vom Applaus des Studio-Publikums. Er habe aber auch immer betont:

Wenn der Tag erreicht sei, an dem er älter ist als der Papst, müsse Schluss sein – und der neugewählte Pontifex Leo XIV. ist 69 Jahre alt. Allerdings willigte der TV-Routinier ein, Anfang Dezember nochmal in einer Abschiedssendung aufzutreten.

Gottschalk ist einer der erfolgreichsten Showmaster im deutschen Fernsehen. Jahrelang moderierte er den ZDF-Showklassiker «Wetten, dass..?».

Zuletzt war er unter anderem regelmässig gemeinsam mit Jauch (68) und Schöneberger (51) am Samstagabend bei RTL zu sehen. Auch mit anderen Shows war er in den vergangenen Jahren im deutschen Fernsehen bei diversen Sendern sehr präsent.

