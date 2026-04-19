Tiger Woods soll sich in einer Schweizer Luxusklinik befinden. (Archivbild) Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Golf-Legende Tiger Woods ist nach seinem jüngsten Autounfall und der darauffolgenden Verhaftung Ende März offenbar in Behandlung: Im Raum Zürich soll er sich in eine private Luxus-Reha zurückgezogen haben – mit Fokus auf Entzug und eine Schmerztherapie ohne Opioide.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Golfstar Tiger Woods befindet sich nach einem Autounfall und seiner Verhaftung Ende März in einer privaten Reha-Klinik im Raum Zürich.

Im Fokus der Behandlung steht eine Schmerztherapie ohne opioidhaltige Medikamente sowie die Aufarbeitung einer möglichen Abhängigkeit. Er wird dabei von Spezialisten betreut und reagiert positiv auf die Therapie.

Nach dem Vorfall in Florida zog sich Woods aus der Öffentlichkeit und dem Golfsport zurück. Mehr anzeigen

Golf-Superstar Tiger Woods soll nach seinem Unfall und der Verhaftung Ende März Fortschritte in der Reha machen. Der 50-Jährige Er soll sich derzeit in einer Klinik im Raum Zürich befinden, wo er sich einer intensiven Behandlung unterzieht, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf britische Medien.

Im Zentrum der Behandlung steht laut Berichten eine Schmerztherapie ohne opioidhaltige Medikamente – gleichzeitig soll auch eine mögliche Abhängigkeit aufgearbeitet werden. Woods soll positiv auf die Behandlung reagieren und sich klar auf seine Genesung konzentrieren.

Ein Insider sagte gegenüber der «Daily Mail», Woods werde von einem Schmerztherapeuten betreut, der ihm helfe, seine körperlichen Beschwerden ohne suchterzeugende Opioide zu behandeln. Kontakt halte er derzeit nur zu wenigen Personen – meist per Telefon oder Zoom. Dazu sollen unter anderem seine Freundin Vanessa Trump, seine Tochter Sam und sein Sohn Charlie sowie sein langjähriger Agent Mark Steinberg gehören.

Tiger Woods war Ende März 2026 erneut in einen Unfall verwickelt. (Archivbild) Uncredited/Martin County Sheriff's Office/AP/dpa

Der 15-fache Major-Sieger war nach einem Autounfall in Florida festgenommen worden. Bei ihm wurden unter anderem verschreibungspflichtige Schmerzmittel gefunden. Ein Alkoholtest fiel jedoch negativ aus, wie blue News berichtete.

Woods hatte danach angekündigt, sich aus dem Golfsport zurückzuziehen, um sich auf seine Gesundheit zu fokussieren. Die Reha sei auf 90 Tage angesetzt.

Schwieriges Comeback

Seinen letzten grösseren Auftritt hatte Woods beim British Open 2024. Nach einem Achillessehnenriss im Frühjahr 2025 fiel er für die Saison aus – und liess sich im vergangenen Herbst dann ein weiteres Mal am Rücken operieren.

«Dieser Körper … er erholt sich nicht mehr so wie damals, als ich 24 oder 25 war. Das heisst nicht, dass ich es nicht versuche», sagte Woods. Ein Comeback dürfte für den einstigen Golfstar schwierig werden.

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