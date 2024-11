@bellabradford0 Bella’s final get ready with me 💛 here’s a message she wrote: Thank you for all your love and support throughout my final stages of life, I am so grateful. Filming these videos truly brought me a sense of puropse in my final few months and also connected me with a very kind community of people. I wish you all a beautiful life and please remeber to live each day with as much significance as the next. What a privilege it is to grow old. Thank you for allowing me to be myself on this platform, I really felt excited each day to jump on here and connect over our shared love of life and fashion. Love always, Bella P.S. these are the brands mentioned in this video for your reference (I still gotta give the ppl what they want 😘😂) @St. Agni @ANINE BING OFFICIAL @One Mile @Class A Jewellers @SARAH & SEBASTIAN @Lucy Folk @Arms Of Eve @asos @Alias Mae @maisonmargielafragrances @MECCA ♬ original sound - Bella Bradford

TikTokerin Bella Bradford war unheilbar krank. Mit 24 ist die Australierin einer seltenen Krebserkrankung erlegen. In einem Video verkündet die junge Frau ihren eigenen Tod – und richtet berührende Worte an ihre Fans.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 24-jährige Bella Bradford, die an einem unheilbaren Kiefermuskelkrebs litt, verabschiedete sich von ihren Fans in einem berührenden TikTok-Video und verkündete ihren eigenen Tod.

Die Australierin verstarb am 15. Oktober im Kreise ihrer Liebsten, wie ihre Familie unter dem Post mitteilte.

Ihre Fans und neue Follower*innen würdigen sie in den Kommentaren als inspirierende Persönlichkeit.

Bellas Botschaft, das Älterwerden als Privileg zu sehen, bewegt auch über ihren Tod hinaus viele Menschen. Mehr anzeigen

«Leider ist mein Leben jetzt wahrscheinlich zu Ende und ich bin gestorben», verkündet Bella Bradford in einem TikTok-Video, das am 31. Oktober auf ihren Account hochgeladen wurde.

Die Australierin wollte ein letztes Mal das tun, was sie so liebte: Ihren Fans zeigen, wie sie sich für den Tag parat macht und für welches Outfit und welche Accessoires sie sich entschieden hat.

Bradford starb im Alter von 24 Jahren an ihrer Krebserkrankung, über die sie immer wieder in den sozialen Medien gesprochen hat. Im Alter von 22 wurde bei ihr ein Rhabdomyosarkom diagnostiziert.

Die junge Frau litt an einem unheilbaren Krebs im Kiefermuskel. Mit Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie sei versucht worden, sie zu retten, doch am Ende hat sie den Kampf schliesslich verloren.

In ihren Videos teilte sie mit ihren über 20'000 Follower*innen ihre Outfits – und bevor sie ging, wollte sie noch einmal das tun, wofür sie so leidenschaftlich brannte, wie sie sagt: «Ich wollte ein letztes ‹Get Ready With Me›-Video machen, weil ich es liebe und weil ich Mode liebe.»

Die Influencerin fand Trost durch TikTok-Videos

Ihr Kampf ist zu Ende. Das war ihr letztes Video. Aufgenommen hat Bella Bradford es, bevor sie sie am 15. Oktober ihrem Krebsleiden erlag. Dies teilen ihre Hinterbliebenen unter dem Post mit, sie sei friedlich im Kreise ihrer Liebsten verstorben.

Und dann sind da noch Bradfords eigene bewegende Worte, die zitiert werden: «Vielen Dank für all eure Liebe und Unterstützung während meiner letzten Lebensphase. Ich bin so dankbar. (…) Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Leben. Und denkt bitte daran, jeden Tag zu geniessen. Was für ein Privileg ist es, alt zu werden!»

Das Filmen der Videos habe ihr in ihren letzten Monaten Trost gespendet und sie auch mit einer sehr netten Gemeinschaft von Menschen verbunden.

Bradford: «Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Leben»

Ihre Unterstützer*innen nehmen Anteil am Tod der 24-Jährigen. In den Kommentaren melden sich nicht nur Fans zu Wort, auch Menschen, die Bella gerade erst auf TikTok entdeckt haben, sind zutiefst gerührt. So schreibt ein User: «Ich wünschte, ich hätte ihre Seite schon früher gefunden. (…) Man kann sehen, was für ein strahlendes Licht sie war.»

Die Anteilnahme ist gross und die Followerschaft wächst auch nach dem Tod von Bella Bradford weiter an. «Ich hoffe, du hast die schönsten Flügel aller Zeiten», schreibt ein Fan. Und eine andere Person kommentiert: «Was für einen unglaublichen Engel der Himmel jetzt hat.»

Dass die Australierin gezeichnet von den intensiven Behandlungen war, sieht man im Video – das Sprechen fällt ihr sichtlich schwer. Doch sie zieht es durch und richtet am Ende noch einmal die Worte an ihre Fans:

«Ich danke euch allen für diesen wilden und wunderbaren Ritt. Ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Leben. Ich wünsche jedem von euch nur das Beste.»

Mehr Videos aus dem Ressort