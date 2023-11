Tiktokerin Lena Mantler will Streit schlichten – und holt sich blaues Auge

Thomas Gottschalk zusammen mit den Zwillingen Lena und Lisa Mantler: Sie nahmen an der letztjährigen Sendung teil. IMAGO/Future Image

Die Influencerin Lena Mantler hat ein Veilchen: Die 21-Jährige versuchte, einen Streit zu schlichten und trägt nun ein blaues Auge. Auf Instagram berichtet sie vom Vorfall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zwillinge Lena und Lisa Mantler gehören zu den erfolgreichsten Persönlichkeiten auf TikTok und Instagram.

Nun hat Lena ein Bild gepostet, das sie mit blauem Auge zeigt – sie habe versucht, einen Streit zu schlichten.

Sie und ihre Schwester treten am Samstag bei Thomas Gottschalk und «Wetten, dass..» auf. Mehr anzeigen

Die Stuttgarter Zwillinge Lena und Lisa Mantler (21) gehören zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Plattform TikTok. Sie wurden durch ihre Lip-Sync-Videos bekannt.

Wie aber der neuste Instagram-Post von Lena zeigt: Sie hat ein Veilchen. 21 Millionen Followern präsentiert sie ein blaues Auge und eine Schürfung auf Höhe der Wangenknochen. Laut eigenen Aussagen wollte sie einen Streit schlichten – und bekam dabei selbst etwas ab.

Dies sei auf dem Nachhauseweg passiert, als sie eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau beobachtet habe. «Besonders in so einer Situation schauen viele weg – ich denke, weil wir alle Angst haben, dass wir in Schwierigkeiten geraten», schreibt sie auf Instagram.

«Ruft zuerst die Polizei»

Weitere Details zum Streit gibt sie nicht, auch nicht zu dessen Ausgang. Zudem schreibt sie, sie sei vor einem Jahr schon einmal in so eine Situation geraten – nur damals als Opfer. Sie hätte sich da auch jemanden gewünscht, der einschreitet.

Zum Schluss ermahnt sie ihre Fans: «Wann immer ihr in einer solchen Situation seid oder daran vorbeilauft – schaut nicht einfach weg. Vielleicht ruft ihr zuerst die Polizei.»

Die junge Influencerin steht mit ihrer Schwester zudem vor einem grossen Auftritt: Sie werden erneut bei Thomas Gottschalk und «Wetten, dass..?» eine Moderation durchführen – dies im Backstage-Bereich.

Mehr aus dem Ressort Entertainment