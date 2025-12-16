  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zoff in Kochsendung Tim Mälzer entsorgt heimlich Zutat – und lügt Partner ins Gesicht

Bruno Bötschi

16.12.2025

Im Weihnachtsspecial der TV-Show «Kitchen Impossible» traten Roland Trettl und Tim Mälzer gegen Tim Raue und Sepp Schellhorn an.
Im Weihnachtsspecial der TV-Show «Kitchen Impossible» traten Roland Trettl und Tim Mälzer gegen Tim Raue und Sepp Schellhorn an.
Bild: RTL / Markus Hertrich

Im Weihnachtsspecial der TV-Show «Kitchen Impossible» traten die beiden Starköche Tim Mälzer und Tim Raue gegeneinander an. Mit dem Resultat, dass es verbal wie körperlich an die Schmerzgrenze ging.

Teleschau

16.12.2025, 10:50

16.12.2025, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Weihnachtsedition der TV-Show «Kitchen Impossible» ging es am Montagabend wieder einmal hoch her und zu.
  • Das Duo Tim Mälzer und Roland Trettl trat gegen das Duo Tim Raue und Sepp Schellhorn an.
  • Im Verlauf der Sendung kommt es zum Eklat: Mälzer entsorgt heimlich eine Zutat – und lügt seinem Partner ins Gesicht.
Mehr anzeigen

An Weihnachten vor einem Jahr wünschte sich Tim Mälzer ein weiteres «Kitchen Impossible»-Special in gleichen Besetzung.

«Wir haben einfach nur die Konstellation geändert», und so treten diesmal Tim Mälzer und Roland Trettl gegen Tim Raue und Sepp Schellhorn an. «Sie werden sich schon vorher bekriegen», schicken Mälzer und Trettl ihre Konkurrenten nach Schlanders in Südtirol.

Doch eine Gruppe düster dreinblickender Krampusse verfehlt bereits ihre Wirkung. Dem Österreicher Schellhorn geht das Herz auf: «Da habe ich jetzt fast Tränen in den Augen.» Eine Gefühlsregung, die Trettl nicht nachvollziehen kann: «Wenn ich die jetzt sehe, pinkle ich mir noch in die Hose. Das ist ein Trauma.» Als Kind ging es Schellhorn immerhin ähnlich.

Die Perchten bringen allerdings auch die gefürchtete schwarze Box mit. Darin: kein wie erwartet bäuerliches Gericht, sondern ein perfekt angerichtetes Etwas. Schellhorn erkennt sofort die Handschrift einer Frau.

Sven Wassmer bei «Kitchen Impossible». Schweizer haut Tim Mälzer in die Pfanne

Sven Wassmer bei «Kitchen Impossible»Schweizer haut Tim Mälzer in die Pfanne

Tatsächlich: Köchin und Jägerin Victoria Walder steckt hinter dem Weihnachts-Menü aus Terrine von der Hirschleber mit Brioche, Hirschbäckchen mit Graupen und Riebel mit Marillenmarmelade und Apfelmus.

«Für mich war das Dessert ein Rätsel mit 794 Siegeln», schaut Raue planlos in den Teller. Was ist das? Crunch auf Crunch? Seine Idee: «Kaiserschmarrnmasse!» Doch Schellhorn hat den richtigen Riecher: «Das ist nur Mehl oder Gries, Milch oder Wasser, Zucker und Butter.»

Starkoch Raue versus die Küchengeräte

An die Küchengeräte der Originalköchin muss sich Tim Raue noch gewöhnen. Erst kocht ihm die Milch über, dann verselbständigt sich die Küchenmaschine und schleudert den Briocheteig durch die Küche.

«Die Technik und ich, wir sind grosse Freunde», lacht er. Dann schmeisst er auch noch das Gerät um, das derweil unaufhaltsam weiter rotiert. «Es hat so eine eigene Dynamik gekriegt», erklärt er seinen Kampf mit den Geräten. Wenigstens nimmt er es mit Humor. Trettl wundert sich über Raues Contenance: «Das ist nicht der Moment, wo du normal entspannt bleibst.»

Restaurant-Retter Tim Rauhe. «Ich habe keine Zeit, mich mit Menschen zu beschäftigen»

Restaurant-Retter Tim Rauhe«Ich habe keine Zeit, mich mit Menschen zu beschäftigen»

Der von Trettl und Mälzer erhoffte Zoff bleibt aus, Raue und Schellhorn finden zu einem harmonischen Team zusammen. Die Brioche gelingt perfekt, Raue überrascht sich selbst: «So viel Geduld habe ich noch nie gezeigt beim Backen.»

Sepp Schellhorn hatte Angst vor Raues Perfektionismus und zeigt sich erleichtert von dessen Milde: «Ich war so nervös vor dem Raue. Ich habe mich so gefürchtet vor ihm.» Er meint: «Das ist das, wie wir uns alle Weihnachten wünschen: stressfrei, ruhig.» Raue gibt ihm sogar ein Küsschen: «Teamwork makes the dream work.»

Trettl über Mälzer: «Als Partner schlimmer als meine Gegner»

Sogar das ominöse Dessert kriegt Schellhorn hin, wenn auch über Umwegen: «Ich hab jetzt schon Gänsehaut, dass mir das gelungen ist. Fast vor Rührung.» Familienmitglieder und Freunde geben dem Menü 7,0 Punkte.

«Wir haben Herzensküche gekriegt, und es hat uns wirklich Freude gemacht», strahlt Tim Raue trotz der kleinen Pannen. «Damit haben sie uns einen grossen Gefallen getan», richtet Schellhorn dankende Worte an Mälzer und Trettl.

Roland Trettl und Tim Mälzer treten in der TV-Show Kitchen Impossible zum ersten Mal als Team an.
Roland Trettl und Tim Mälzer treten in der TV-Show Kitchen Impossible zum ersten Mal als Team an.
Bild: RTL / Markus Hertrich

Die wohlige Harmonie durchbricht Mälzer abrupt mit einer Schimpftirade auf die hinterlistige Aufgabenstellung von Raue und Schellhorn für Trettl und Mälzer. Das bringt auch Schellhorn wieder in Wallung: «Jetzt ist's vorbei mit dem Weihnachtsfrieden!»

Unglaublich, dass sich die beiden über das Winter Wonderland in Österreich beschweren, wo sie in Lech am Arlberg dem «Kitchen»-Horror ausgesetzt werden.

Mälzer geht seinem Teampartner von Anfang an auf die Nerven. «Trottel, äh Trettl und Mälzer», meldet sich Mälzer an der Hotelrezeption an. Findet Trettl gar nicht lustig: «Warum machst du das?» Er findet: «Du bist als Partner schlimmer als meine Gegner.»

Analyse wie eine Hirn-OP

Beim Eisbaden sollen sich die beiden erst mal wieder spüren. Nach der wilden Fahrt mit dem Schneemobil lässt sich Mälzer in den Schnee fallen – und sinkt tiefer ein als erwartet. Wenigstens spürt er den positiven Effekt des Kalt-Warm-Wechsels: «Das pumpt eine Energie in dich rein!»

Mutprobe im Eisbad. Er weint vor Schmerz – und schreit vor Glück

Mutprobe im EisbadEr weint vor Schmerz – und schreit vor Glück

Verkleidet als Weihnachtsmann ist es Sepp Schellhorn selbst, der die Box überbringt. Das Gericht stammt von Zwei-Sterne-Koch Julian Stieger. Trettl ist von der kleinteiligen Analyse der Steckrüben-Vorspeise massiv genervt: «Als ob ich in einem Hirn operieren würde.»

Traditionelle Weihnachtsküche ist das ganz und gar nicht. Kürbis? Kartoffel? Rübe? Nur der Originalkoch weiss, was er da verarbeitet hat.

Dann kommt eine vermeintliche Erbsen-Zwiebel-Suppe, die eigentlich aus Rind besteht. Auch die Wachtelballotine von Manuel Hofmarcher und das Fujisanbrot mit Topinambur-Eis von Jamie Unshelm drücken die Stimmung.

Kleine Lüge unter Freunden

In der Küche will Mälzer erst mal mit den Originalköchen quatschen. Trettl wird immer genervter: «Wir arbeiten völlig anders. Der Tim fährt sich runter und ich renne einfach von links nach rechts.»

Während Trettl beim Eis angeröstete Topinambur empfiehlt, setzt Mälzer lieber auf den echten Geschmack. Doch Trettl lässt nicht locker und röstet ihm die Schalenreste sogar an, die Mälzer jedoch direkt im Müll entsorgt.

Fettes Salär. Das verdient Fernsehkoch Tim Mälzer pro Sendung

Fettes SalärDas verdient Fernsehkoch Tim Mälzer pro Sendung

Trettl probiert die Eismasse: «Hast du die Schale rein?» Mälzer lügt ihm ins Gesicht: «Jaja!» Trettl nickt: «Die ist gut.» Mälzer bestätigt: «Die ist der Retter.»

Als Trettl wieder weg ist, grinst Mälzer: «Habe ich überhaupt nicht drin. Das ist konstruktive Pädagogik. Jetzt hat er das Gefühl, er hat auch hier was mitgetan.» Raue, der die Szenen am Bildschirm verfolgt, kann die Hinterlist nicht fassen: «Du bist einfach die grösste Pottsau ever!» Trettl erkennt die Lüge erst jetzt: «Da hatte ich noch ein gutes Gefühl, und jetzt?!»

Doch Mälzers psychologischer Trick geht auf: Trettl kocht mit so grosser Freude weiter, dass fast alles gelingt. Mit 7,4 Punkten gewinnen sie das Duell. «Habt ihr euch verdient, auch wenn ihr ein bisschen viel gejammert habt», gratuliert Tim Raue.

Mehr Videos aus dem Ressort

Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Max Hubacher: «Das Drehen einer Sexszene ist nie romantisch»

Max Hubacher stand als Teenager zum ersten Mal vor der Kamera. Heute gilt der 32-Jährige als einer der erfolgreichsten Schauspieler der Schweiz. Ein Gespräch über das Drehen von Sexszenen, offene Beziehungen – und seine Eltern sind auch ein Thema.

25.11.2025

Mehr zum Thema

Bötschi fragt. Meta Hiltebrand: «Tim Mälzer verweigert mir die Revanche»

Bötschi fragtMeta Hiltebrand: «Tim Mälzer verweigert mir die Revanche»

Bötschi fragt. Fernsehkoch Studi: «Das sieht man leider oft in Schweizer Beizen»

Bötschi fragtFernsehkoch Studi: «Das sieht man leider oft in Schweizer Beizen»

Bötschi fragt. Vilson Krasnic: «Ich kann mir vorstellen, Tim Mälzer zu schlagen»

Bötschi fragtVilson Krasnic: «Ich kann mir vorstellen, Tim Mälzer zu schlagen»

Meistgelesen

Odermatt: «Für sie war’s lustig, für mich überhaupt nicht»
Baschar Al-Assad – der Promi-Augenarzt der Moskauer Elite
Edelweiss-Maschine muss wegen renitenten Passagieren ans Gate zurück
Tim Mälzer entsorgt heimlich Zutat – und lügt Partner ins Gesicht
Nigerianer verklagt die Schweiz wegen Racial Profiling